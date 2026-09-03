PNP revela que aún no identifican a agresor de Julio César Uribe y señala: "Continúa con las diligencias"

La Policía Nacional del Perú informó que aún no ha sido identificado el sujeto que agredió físicamente a Julio César Uribe Flores, Director General de Sporting Cristal, en los exteriores del estadio Alberto Gallardo, en San Martín de Porres. De acuerdo con el reporte policial, las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

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Según la información proporcionada por Luis Alberto Chiroque Delfín, abogado legal del dirigente de Cristal, el incidente ocurrió luego de culminados los entrenamientos en el recinto deportivo. Mientras Julio César Uribe se retiraba a bordo de su vehículo, un grupo de barristas habría lanzado diversos objetos contra la unidad, situación que provocó que el exjugador descendiera del automóvil.

Fue en ese momento cuando, de acuerdo con la denuncia, Uribe habría sido agredido físicamente por un sujeto cuya identidad todavía se encuentra en proceso de identificación. Tras el incidente, el exfutbolista volvió a subir a su vehículo y se retiró del lugar.

Ante la denuncia, efectivos de la Comisaría PNP San Martín de Porres realizaron las diligencias consideradas urgentes e inaplazables. Entre ellas se encuentra la entrega del Oficio N.° 4740-2026 para que el agraviado pase por una evaluación médico legal, además de una inspección técnico-policial en el lugar donde ocurrieron los hechos.

Asimismo, la Policía remitió el Oficio N.° 4742-2026 a la Mesa de Partes Virtual de la Fiscalía Penal competente. En ese sentido, la PNP precisó que continúa con las diligencias destinadas a esclarecer la agresión, identificar al presunto responsable y establecer las responsabilidades conforme a ley.

Sporting tomará acciones legales contra agresor de Julio César Uribe

“Algunos de los involucrados han sido identificados y serán denunciados el día de hoy ante el Ministerio Público. Asimismo, el Club viene realizando las acciones necesarias para identificar a los demás responsables y determinar las responsabilidades correspondientes. La crítica y la discrepancia son legítimas y forman parte del fútbol. El agravio, la intimidación y la violencia no lo son”, se puede leer en el comunicado oficial de Sporting Cristal.