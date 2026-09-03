Sporting Cristal condena agresión contra Julio César Uribe y anuncia acciones legales: "Serán denunciados"

A través de sus redes sociales, el club Sporting Cristal se pronunció tras difundirse un video en donde se observa a Julio César Uribe, director general de fútbol del club, siendo agredido por un presunto miembro de la barra cervecera, en las afueras del Estadio Alberto Gallardo.

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Sporting Cristal anuncia acciones legales tras agresión contra Uribe

Mediante un comunicado, la institución celeste condenó el ataque contra el popular 'Diamante' y anunció que tomará acciones legales contra los que resulten responsables de dicha agresión. En ese sentido, la institución adelantó que ya tiene identificados a los presuntos involucrados.

“El club Sporting Cristal condena enérgicamente la agresión sufrida hoy por nuestro Director General de Fútbol, Julio César Uribe, luego del entrenamiento del plantel profesional. Algunos de los involucrados han sido identificados y serán denunciados el día de hoy ante el Ministerio Público. Asimismo, el club viene realizando las acciones necesarias para identificar a los demás responsables”, se lee en el comunicado de la escuadra bajopontina.

Sporting Cristal condenó ataque contra Julio César Uribe

Julio César Uribe recibió golpe de presunto hincha a la salida de los entrenamientos de Cristal

Un video difundido en redes sociales mostró lo ocurrido con el ídolo de Sporting Cristal al culminar los entrenamientos del primer equipo. El ‘Diamante’ fue abordado por un grupo de presuntos hinchas celestes, quienes lo increparon por los malos resultados del club en las últimas fechas del Torneo Clausura.

En medio de gritos e insultos, uno de los involucrados que estaba grabando el hecho, se acercó a Uribe, quien descendió de su vehículo para entablar diálogo con los iracundos barristas. Lamentablemente, la situación escaló a mayores y el directivo fue atacado por uno de los individuos: “Ya te vas a largar, mercenario”, se oye decir al agresor justo antes de consumar su ataque.