Las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) han detenido a 17 trabajadores de Melhorn Sales Service and Trucking en Mount Joy Borough y sus alrededores desde el 21 de agosto, tal como lo confirmó el jefe de policía del municipio recientemente. Esta operación se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por parte de las autoridades para hacer cumplir las leyes migratorias en la región. AQUÍ los detalles.

EE. UU.: ICE tiene en la mira a estos trabajadores; 17 empleados ya han sido arrestados en esta zona

Según los informes del jefe de policía de Mount Joy, Robert Goshen y el medio 'Lancaster Online', las detenciones y controles de tráfico realizados por ICE ocurrieron en la madrugada, entre las 4.30 y las 5.00 a. m. Goshen ha señalado que ningún agente de la policía municipal participó en estas acciones.

ICE tiene en la mira a estos trabajadores; 17 de ellos ya han sido detenidos en esta zona.

Estos sorpresivos arrestos se llevaron a cabo en dos fechas específicas: el 21 de agosto y el 17 de septiembre, ambas en West Main Street, en Mount Joy. En la primera, el ICE arrestó a cuatro empleados de Melhorn, mientras que, en la segunda, otros cuatro fueron detenidos. La sede de la empresa está ubicada en 1010 W. Main St.

Asimismo, bajo este contexto, el 31 de agosto, el ICE arrestó a otros nueve empleados durante un control de tráfico cerca de una gasolinera Sheetz en la Ruta 230, en el municipio de Rapho.

Goshen ha manifestado que fue informado de cada detención por los directivos de Melhorn, debido a que los funcionarios del ICE no notificaron a la policía municipal con antelación, aunque no estaban obligados a hacerlo. Luego, el jefe de policía se comunicó con el ICE tras cada detención y compartió los detalles con los directivos de Melhorn. En relación con los arrestos del 21 de agosto, Goshen mencionó que todos los hombres detenidos eran ciudadanos guatemaltecos. El ICE no se ha pronunciado al respecto.

¿Qué más dijo el jefe de policía sobre estas detenciones?

Goshen afirmó que las tres detenciones de tráfico y los arrestos subsiguientes realizados por el ICE fueron "operaciones selectivas" respaldadas por órdenes judiciales. Además, señaló que ciertos trabajadores de Melhorn que se encontraban en la furgoneta presentaron documentos que acreditaban su estatus migratorio legal y, por lo tanto, no terminaron siendo arrestados.

Según la autoridad, las personas arrestadas eran conocidas por el ICE, que tenía información detallada sobre ellas, incluyendo nombres y fotografías. "No se trató en absoluto de una operación a ciegas", sentenció.