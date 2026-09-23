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Partidos de hoy, jueves 24 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, jueves 24 de septiembre. Se nos vienen encuentros por UEFA Nations League, Copa Africana de Naciones y más.

Gary Huaman
Acá podrás revisar qué partidos se jugarán este jueves 24 de septiembre.
Acá podrás revisar qué partidos se jugarán este jueves 24 de septiembre. | Foto: composición Líbero
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Este jueves 24 de septiembre se jugarán varios partidos internacionales. Por ejemplo, se realizarán las clasificaciones de la Copa Africana de Naciones, luego arrancará la primera fecha de la UEFA Nations League con los duelos entre Portugal de Cristiano Ronaldo vs Gales y Alemania contra Países Bajos; luego habrá choques amistosos y más. Revisa acá la agenda de los partidos de hoy.

Portugal y Gales juegan este jueves por el grupo D de la Liga 1 de la UEFA Nations League.

PUEDES VER: Portugal vs. Gales por UEFA Nations League: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Partidos de hoy por la Copa Africana de Naciones

PartidoHorarioCanal
Namibia vs Congo8.00 a. m.BeIN Sports
Libia vs Botsuana11.00 a. m.BeIN Sports
Mauritania vs República Centroafricana11.00 a. m.BeIN Sports
RD Congo vs Guinea Ecuatorial11.00 a. m.BeIN Sports 2
Camerún vs Comores2.00 p. m.BeIN Sports
Costa de Marfil vs Ghana2.00 p. m.BeIN Sports
Sierra Leona vs Zimbabue2.00 p. m.BeIN Sports
Túnez vs Uganda2.00 p. m.BeIN Sports

Partidos de hoy por la UEFA Nations League

PartidoHorarioCanal
Andorra vs Malta11.00 a. m.ESPN y Disney+
Noruega vs Dinamarca1.45 p. m.ESPN 2 y Disney+
Países Bajos vs Alemania1.45 p. m.ESPN y Disney+
Portugal vs Gales1.45 p. m.Disney+
Serbia vs Grecia1.45 p. m.ESPN 4 y Disney+
Austria vs Israel1.45 p. m.Disney+
Kosovo vs Irlanda1.45 p. m.Disney+
Liechtenstein vs Lituanua1.45 p. m.Disney+

Partidos de hoy por Amistosos Internacionales

PartidoHorarioCanal
Japón vs Uruguay05.05 a. m.Dsports y DGO
Coreal del Sur vs Ecuador6.00 a. m.Teleamazonas

Partidos de hoy por la Concacaf Nations League

PartidoHorarioCanal
República Dominicana vs Nicaragua7.00 p. m.YouTube Concacaf
Haití vs Trinidad y Tobago7.20 p. m.YouTube Concacaf
Costa Rica vs Curazao9.00 p. m.YouTube Concacaf
Puerto Rico vs Guyana2.00 p. m.YouTube Concacaf
Islas Caimán vs Dominicana7.10 p. m.YouTube Concacaf

Partidos de hoy por la Copa de Paraguay

PartidoHorarioCanal
Atl. Tembetary vs Sportivo Iteño2.00 p. m.DSports y DGO
Recoleta vs Guaireña FC4.30 p. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por la Copa Uruguay

PartidoHorarioCanal
Danubio vs Peñarol1.30 p. m.Disney+
Montevideo City vs Atenas1.30 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la Primera de Colombia

PartidoHorarioCanal
Atlético Nacional vs Millonarios7.30 p. m.RCN y Win+

Partidos de hoy por la Copa de Ecuador

PartidoHorarioCanal
Gualaceo vs Independiente del Valle7.00 p. m.DSports y DGO
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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