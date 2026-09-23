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Partidos de hoy, jueves 24 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV
Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, jueves 24 de septiembre. Se nos vienen encuentros por UEFA Nations League, Copa Africana de Naciones y más.
Acá podrás revisar qué partidos se jugarán este jueves 24 de septiembre. | Foto: composición Líbero
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Este jueves 24 de septiembre se jugarán varios partidos internacionales. Por ejemplo, se realizarán las clasificaciones de la Copa Africana de Naciones, luego arrancará la primera fecha de la UEFA Nations League con los duelos entre Portugal de Cristiano Ronaldo vs Gales y Alemania contra Países Bajos; luego habrá choques amistosos y más. Revisa acá la agenda de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por la Copa Africana de Naciones
|Partido
|Horario
|Canal
|Namibia vs Congo
|8.00 a. m.
|BeIN Sports
|Libia vs Botsuana
|11.00 a. m.
|BeIN Sports
|Mauritania vs República Centroafricana
|11.00 a. m.
|BeIN Sports
|RD Congo vs Guinea Ecuatorial
|11.00 a. m.
|BeIN Sports 2
|Camerún vs Comores
|2.00 p. m.
|BeIN Sports
|Costa de Marfil vs Ghana
|2.00 p. m.
|BeIN Sports
|Sierra Leona vs Zimbabue
|2.00 p. m.
|BeIN Sports
|Túnez vs Uganda
|2.00 p. m.
|BeIN Sports
Partidos de hoy por la UEFA Nations League
|Partido
|Horario
|Canal
|Andorra vs Malta
|11.00 a. m.
|ESPN y Disney+
|Noruega vs Dinamarca
|1.45 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
|Países Bajos vs Alemania
|1.45 p. m.
|ESPN y Disney+
|Portugal vs Gales
|1.45 p. m.
|Disney+
|Serbia vs Grecia
|1.45 p. m.
|ESPN 4 y Disney+
|Austria vs Israel
|1.45 p. m.
|Disney+
|Kosovo vs Irlanda
|1.45 p. m.
|Disney+
|Liechtenstein vs Lituanua
|1.45 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por Amistosos Internacionales
|Partido
|Horario
|Canal
|Japón vs Uruguay
|05.05 a. m.
|Dsports y DGO
|Coreal del Sur vs Ecuador
|6.00 a. m.
|Teleamazonas
Partidos de hoy por la Concacaf Nations League
|Partido
|Horario
|Canal
|República Dominicana vs Nicaragua
|7.00 p. m.
|YouTube Concacaf
|Haití vs Trinidad y Tobago
|7.20 p. m.
|YouTube Concacaf
|Costa Rica vs Curazao
|9.00 p. m.
|YouTube Concacaf
|Puerto Rico vs Guyana
|2.00 p. m.
|YouTube Concacaf
|Islas Caimán vs Dominicana
|7.10 p. m.
|YouTube Concacaf
Partidos de hoy por la Copa de Paraguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Atl. Tembetary vs Sportivo Iteño
|2.00 p. m.
|DSports y DGO
|Recoleta vs Guaireña FC
|4.30 p. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Copa Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Danubio vs Peñarol
|1.30 p. m.
|Disney+
|Montevideo City vs Atenas
|1.30 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Primera de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Atlético Nacional vs Millonarios
|7.30 p. m.
|RCN y Win+
Partidos de hoy por la Copa de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|Gualaceo vs Independiente del Valle
|7.00 p. m.
|DSports y DGO
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