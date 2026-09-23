Partidos de hoy, jueves 24 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

Este jueves 24 de septiembre se jugarán varios partidos internacionales. Por ejemplo, se realizarán las clasificaciones de la Copa Africana de Naciones, luego arrancará la primera fecha de la UEFA Nations League con los duelos entre Portugal de Cristiano Ronaldo vs Gales y Alemania contra Países Bajos; luego habrá choques amistosos y más. Revisa acá la agenda de los partidos de hoy.

Partidos de hoy por la Copa Africana de Naciones

Partido Horario Canal Namibia vs Congo 8.00 a. m. BeIN Sports Libia vs Botsuana 11.00 a. m. BeIN Sports Mauritania vs República Centroafricana 11.00 a. m. BeIN Sports RD Congo vs Guinea Ecuatorial 11.00 a. m. BeIN Sports 2 Camerún vs Comores 2.00 p. m. BeIN Sports Costa de Marfil vs Ghana 2.00 p. m. BeIN Sports Sierra Leona vs Zimbabue 2.00 p. m. BeIN Sports Túnez vs Uganda 2.00 p. m. BeIN Sports

Partidos de hoy por la UEFA Nations League

Partido Horario Canal Andorra vs Malta 11.00 a. m. ESPN y Disney+ Noruega vs Dinamarca 1.45 p. m. ESPN 2 y Disney+ Países Bajos vs Alemania 1.45 p. m. ESPN y Disney+ Portugal vs Gales 1.45 p. m. Disney+ Serbia vs Grecia 1.45 p. m. ESPN 4 y Disney+ Austria vs Israel 1.45 p. m. Disney+ Kosovo vs Irlanda 1.45 p. m. Disney+ Liechtenstein vs Lituanua 1.45 p. m. Disney+

Partidos de hoy por Amistosos Internacionales

Partido Horario Canal Japón vs Uruguay 05.05 a. m. Dsports y DGO Coreal del Sur vs Ecuador 6.00 a. m. Teleamazonas

Partidos de hoy por la Concacaf Nations League

Partido Horario Canal República Dominicana vs Nicaragua 7.00 p. m. YouTube Concacaf Haití vs Trinidad y Tobago 7.20 p. m. YouTube Concacaf Costa Rica vs Curazao 9.00 p. m. YouTube Concacaf Puerto Rico vs Guyana 2.00 p. m. YouTube Concacaf Islas Caimán vs Dominicana 7.10 p. m. YouTube Concacaf

Partidos de hoy por la Copa de Paraguay

Partido Horario Canal Atl. Tembetary vs Sportivo Iteño 2.00 p. m. DSports y DGO Recoleta vs Guaireña FC 4.30 p. m. DSports y DGO

Partidos de hoy por la Copa Uruguay

Partido Horario Canal Danubio vs Peñarol 1.30 p. m. Disney+ Montevideo City vs Atenas 1.30 p. m. Disney+

Partidos de hoy por la Primera de Colombia

Partido Horario Canal Atlético Nacional vs Millonarios 7.30 p. m. RCN y Win+

Partidos de hoy por la Copa de Ecuador