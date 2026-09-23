¿Qué se celebra el 30 de septiembre para los hombres y cuál es la nueva tradición?

Cada 30 de septiembre, una fecha que ha ganado popularidad en redes sociales, algunas personas aprovechan la jornada para celebrar a los hombres con un singular detalle como muestra de cariño. Esta tendencia también ha dado paso a una nueva tradición que se ha vuelto motivo de curiosidad, especialmente entre quienes buscan conocer qué se acostumbra hacer durante este día.

¿Qué se celebra el 30 de septiembre?

En el calendario mundial, el 30 de septiembre está marcado por el Día Internacional de la Traducción; sin embargo, gracias a las redes sociales se ha marcado la tendencia de celebrar el Día de los Carritos Hot Wheels, que forma parte de una tradición popular en internet, por lo que no constituye un festejo oficial.

Los ramos y carritos de Hot Wheels se regalan el 30 de septiembre.

El Día de los Carritos Hot Wheels es una celebración popular que surgió como una respuesta o complemento a la tradición de regalar flores amarillas el 21 de septiembre. Consiste en que las enamoradas, mujeres o personas cercanas sorprenden a sus parejas con un carrito Hot Wheels como muestra de cariño.

Por lo que esta tendencia propone que los hombres y aficionados a los autos también reciban un detalle especial. La iniciativa apela a la nostalgia y al niño interior, convirtiendo un pequeño carrito Hot Wheels en un gesto de aprecio, especialmente a pocos días del Día del Novio, que en algunas regiones se celebra el 3 de octubre.

¿Cómo se arma un ramo de carritos Hot Wheels?

Armar un ramo de carritos Hot Wheels es una alternativa creativa para sorprender a tu pareja o a un fanático de los autos. Para hacerlo, puedes elegir varios modelos de Hot Wheels, palitos de madera o brochetas, papel decorativo, cinta adhesiva y algunos adornos.

Elige los carritos: selecciona modelos que tengan un significado especial o que coincidan con los gustos de la persona.

selecciona modelos que tengan un significado especial o que coincidan con los gustos de la persona. Sujeta cada carrito: fija cuidadosamente los autos a los palitos de madera, procurando que queden firmes y visibles.

fija cuidadosamente los autos a los palitos de madera, procurando que queden firmes y visibles. Prepara el envoltorio: coloca los carritos a diferentes alturas para dar forma de ramo y envuélvelos con papel decorativo.

coloca los carritos a diferentes alturas para dar forma de ramo y envuélvelos con papel decorativo. Añade detalles: puedes incorporar cintas, flores artificiales, chocolates o pequeños mensajes personalizados.

puedes incorporar cintas, flores artificiales, chocolates o pequeños mensajes personalizados. Decora y presenta: asegúrate de que los carritos queden bien distribuidos y termina el ramo con un lazo para darle una presentación más llamativa.