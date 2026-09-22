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Día de la Amistad en Perú: las MEJORES FRASES para compartir en redes sociales este 23 de septiembre
Este 23 de septiembre, Perú celebra el Día de la Amistad. Reunimos las mejores frases cortas, emotivas e inspiradoras para compartir en WhatsApp.
El 23 de septiembre es una de las fechas más esperadas del calendario peruano, ya que marca una triple celebración: el Día de la Primavera, de la Juventud y de la Amistad. Durante esta jornada, impulsada por el cambio de estación y el entusiasmo juvenil, miles de personas en todo el Perú envían mensajes de afecto a sus amigos, parejas y seres queridos a través de WhatsApp, Instagram, Facebook y TikTok. Si buscas sumarte a la festividad, te presentamos una selección de 50 frases creativas, cortas e inspiradoras, ideales para acompañar tus fotos o estados hoy.
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Frases cortas y bonitas para enviar por WhatsApp hoy, 23 de septiembre, Día de la Amistad
Enviar un mensaje a primera hora del día es la mejor forma de saludar a tus amigos más cercanos y reforzar los lazos de fraternidad. A continuación, te compartimos las mejores frases para dedicar por chat o compartir en tus estados de WhatsApp:
- La primavera florece cada año, pero una amistad verdadera dura toda la vida. ¡Feliz 23 de septiembre!
- Que la energía de la juventud y el color de la primavera nos acompañen siempre. ¡Feliz Día de la Amistad!
- Celebrando la juventud, la amistad y la llegada del sol. ¡Feliz Día de la Primavera, Perú!
- Eres como la primavera: llegas y haces que todo a mi alrededor vuelva a florecer. ¡Gracias por tu amistad!
- Ser joven no es una cuestión de edad, sino de actitud. ¡A disfrutar este 23 de septiembre con la mejor energía!
- Un buen amigo es como un día soleado en primavera: siempre alegra la vida.
- Que florezca todo lo bonito en tu vida en esta nueva estación. ¡Feliz Día de la Juventud!
- Los amigos verdaderos son las flores que nunca se marchitan. ¡Feliz Día de la Amistad!
- La juventud vive en la sonrisa y en las ganas de comerse el mundo. ¡Feliz 23 de septiembre!
- Estación nueva, metas nuevas y los mismos amigos de siempre. ¡A celebrar!
- No hay mejor primavera que la que se comparte con buenos amigos.
- Que hoy florezcan tus mejores proyectos y sonrisas. ¡Feliz Día de la Primavera!
- Juventud es mantener la ilusión intacta sin importar los años. ¡Salud por eso!
- Gracias por ser ese amigo que le da color a mis días grises. ¡Feliz 23 de septiembre!
- La primavera nos enseña que después de cualquier invierno siempre vuelve a brillar el sol.
- Amigos como tú hacen que la vida parezca una eterna primavera.
- Hoy celebramos la fuerza de la juventud y el valor de la verdadera amistad.
- Que este 23 de septiembre sea el inicio de tu mejor versión.
- Las mejores historias de la juventud se escriben al lado de grandes amigos.
- Siembra buenas vibras y cosecharás grandes momentos. ¡Bienvenida, primavera!
- La amistad sincera es el mejor refugio en cualquier estación del año.
- Juventud, divino tesoro que se disfruta mejor en compañía de verdaderos amigos.
- Abre las ventanas, deja entrar el sol y celebra la vida este 23 de septiembre.
- Con amigos como ustedes, todos los días son días de fiesta y primavera.
- ¡Feliz Día de la Juventud a quienes nunca pierden el entusiasmo por soñar!
Feliz Día de la Amistad
Frases de Primavera, Juventud y Amistad para copiar y pegar en Instagram y Facebook
Si vas a publicar una foto, un reel o una historia en redes sociales, el texto que los acompañe debe reflejar la alegría de la nueva estación en el Perú. Utiliza estas ideas para conectar mejor con tu audiencia y conseguir más interacciones:
- Florecer por dentro para iluminar por fuera. ¡Bienvenida primavera y feliz Día de la Juventud a todos!
- La amistad es la flor más hermosa que puede cultivar el corazón. ¡Feliz 23 de septiembre a los que siempre están!
- Juventud, primavera y buena compañía: la combinación perfecta para empezar de nuevo.
- Celebrando la vida, las nuevas oportunidades y a las personas que hacen que cada día valga la pena. ¡Feliz Día de la Amistad!
- Que este inicio de primavera en Perú nos traiga tanto color, metas cumplidas y sonrisas como amigos tenemos al lado.
- Dejando atrás el frío para darle la bienvenida al calor de los buenos momentos.
- La juventud no es una etapa, es un estado mental. ¡A vivir sin límites!
- Rodeada de personas que hacen florecer mi versión más feliz.
- Modo primavera activado: más sol, más sonrisas y mejores recuerdos por crear.
- La vida es más bonita cuando la compartes con amigos que son como familia.
- Flores en la cabeza y sueños en el corazón. ¡Bienvenido 23 de septiembre!
- Coleccionando momentos inolvidables con la mejor compañía. ¡Feliz Día de la Amistad!
- El futuro pertenece a los jóvenes que creen en la belleza de sus sueños.
- Que la primavera renueve tus energías y te llene de motivos para sonreír.
- Aquí es donde florecen las mejores ideas y las verdaderas amistades.
- Un recordatorio para hoy: nunca dejes de soñar como cuando eras niño.
- Nuevos aires, nuevos comienzos y la misma buena vibra de siempre.
- La amistad no se mide en tiempo, se mide en momentos compartidos.
- Que esta estación traiga flores a tus días y luz a tus proyectos.
- Celebrando con orgullo el espíritu joven y emprendedor de nuestro Perú.
- Flores, sol y la mejor energía para empezar esta nueva temporada.
- Amigos que son luz en los días oscuros y risas en los días soles. ¡Feliz día!
- Que nada detenga las ganas de cambiar el mundo que tiene la juventud.
- La primavera nos demuestra que siempre hay una oportunidad para renacer.
- Salud por la amistad sincera, la juventud eterna y los días llenos de sol.
¡Vamos al Circo!
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