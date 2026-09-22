Selección peruana jugará el Mundial Sub-15 de la FIFA: rivales, fixture y horarios

La selección peruana alista sus amistosos de fecha FIFA frente a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. En paralelo, se confirmó que la Bicolor participará en el primer Mundial Sub-15 de la FIFA, que se celebrará en Azerbaiyán. La noticia genera expectativa, porque permitirá a los jóvenes futbolistas sumar experiencia internacional ante selecciones de gran nivel.

Mediante un comunicado, la organización precisó que el certamen se desarrollará del 24 al 30 de octubre. Además, subrayó que el torneo dará a las federaciones miembro de la FIFA, sin distinción de tamaño o historial deportivo, la opción de competir en una cita de alcance mundial.

“Talento hay en todas partes, pero los jugadores jóvenes no siempre gozan de las mismas oportunidades de demostrar su valía en competiciones internacionales. Este torneo tiene como objetivo brindarles esa oportunidad. Al reunir a equipos de categoría sub-15 de todo el planeta, podemos ofrecer a los jugadores la oportunidad de disputar partidos importantes, exponerlos a diferentes estilos y culturas futbolísticas, y ayudarlos a aprender y desarrollarse a través de la competición”, fueron las palabras Arsène Wenger, director de la División de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, para presentar esta competición.

¿Cuándo juega la selección peruana Mundial Sub-15?

Perú debutará ante Bielorrusia el sábado 24 de octubre, un compromiso que podrá seguirse desde las 2.30 p. m. (hora peruana).

La selección peruana jugará el Mundial sub 15

Fixture de la selección peruana Mundial Sub-15

Estos son los partidos que la selección peruana afrontará en el Mundial Sub-15, que se jugará en Azerbaiyán.

24 de octubre

Bielorrusia vs. Perú — 2.30 a. m. (Perú) | 11.30 a. m.

25 de octubre

Perú vs. Papúa Nueva Guinea — 1.15 a. m. (Perú) | 10.15 a. m.

24 de octubre

Botsuana vs. Perú — 8.00 p. m. (Perú) | 5.00 a. m. del 25 de octubre

26 de octubre

Mali vs. Perú — 12.00 a. m. (Perú) | 9.00 a. m.

26 de octubre

Perú vs. Mongolia — 6.45 a. m. (Perú) | 3.45 p. m.

¿Cómo será el Mundial Sub-15?

El campeonato tendrá un formato distinto al de los Mundiales convencionales. Los encuentros se jugarán con ocho futbolistas por equipo y se dividirán en dos periodos de 20 minutos. Con este sistema, se busca dar más participación a los jóvenes y reducir, al mismo tiempo, el desgaste físico propio de los partidos tradicionales.

La mayoría de los duelos se disputará en el Complejo de Competición Hovsan, en Bakú, donde se habilitarán 20 campos de juego. Según la FIFA, a lo largo de las seis jornadas se jugarán cerca de 1000 partidos. En tanto, los compromisos más destacados, como la inauguración y la final, tendrán lugar en el Crystal Hall de Bakú.

Las delegaciones estarán compuestas por un máximo de 14 futbolistas y seis integrantes adicionales. Podrán competir jugadores nacidos en 2011 o 2012. En total, la FIFA confirmó la participación de 191 asociaciones miembro, con más de 3000 jugadores, entrenadores y árbitros involucrados en el torneo.