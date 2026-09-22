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Menezes rompe su silencio sobre ausencia de Tapia en la selección peruana: "Es seguido muy de cerca"

El entrenador de la selección peruana dio detalles sobre la ausencia de Renato Tapia en la convocatoria de Perú para los amistosos de la fecha FIFA.

Antonio Vidal
Mano Menezes rompe su silencio sobre ausencia de Renato Tapia en la selección peruana. Foto: composición Líbero/Movistar Deportes/IG
Mano Menezes rompe su silencio sobre ausencia de Renato Tapia en la selección peruana. Foto: composición Líbero/Movistar Deportes/IG
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La no convocatoria de Renato Tapia para la selección peruana sigue dando de qué hablar luego de que Mano Menezes no lo llamara para los amistosos que se disputarán contra Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, por una nueva edición de la fecha FIFA. En este sentido, los cuestionamientos acerca de que el volante no salga en la nómina han dado mucho de qué hablar. Es por ello que Menezes, en conversación con Movistar Deportes, se pronunció sobre el tema.

El técnico de la Bicolor anunció que tiene muy presente la actualidad de Tapia en el Al Wasl, esto debido a su amistad cercana con el cuerpo médico del conjunto de Emiratos Árabes Unidos. Esto se debe a que trabajaron juntos cuando Mano se encontraba en el Flamengo.

Lista de convocados de la selección peruana para los partidos amistosos de fecha FIFA.

PUEDES VER: Lista de convocados de Perú para partidos amistosos contra Estados Unidos, México, Canadá y Colombia

¿Por qué Renato Tapia no salió en la convocatoria de Perú?

Menezes declaró que la no convocatoria de Tapia se debe a que buscan un proceso de renovación por lo que deben encontrar jugadores en los diversos puestos que hay. "Uno de los que más hemos seguido de cerca es Renato Tapia. Su médico en el club es mi amigo personal; trabajamos juntos en Flamengo. Entonces, tenemos interés en todos. Siempre hablé de eso desde el primer momento que llegué aquí. Estamos siguiendo el proceso de renovación. Este momento es de intentar encontrar algunos jugadores", fueron las primeras declaraciones del DT brasileño.

El técnico de la Bicolor pretende utilizar los próximos amistosos como una oportunidad para analizar nuevas opciones y encontrar jugadores que se adapten a su idea de juego. En ese contexto, también hizo referencia a la convocatoria de Gianluca Lapadula, pese a que se trata de un delantero de mayor edad. "Ah, pero trajiste a Lapadula, que tiene una edad más avanzada". Pero el sector exige que tengamos un jugador como Lapadula y el camino sigue. Vamos a traer a Cartagena para los partidos de Estados Unidos, porque Cartagena está ahí. Es práctico para nosotros aprovechar este momento para observarlo con nosotros”, finalizó Menezes.

Renato Tapia quedó fuera de la lista de la selección peruana

Renato Tapia quedó fuera de la lista de la selección peruana

Perú vs Estados: fecha, hora y canal del amistoso fecha FIFA

La selección peruana volverá a las canchas este sábado 26 de septiembre, cuando se enfrente a Estados Unidos desde las 3.30 p. m. (hora peruana), en un nuevo amistoso internacional por la fecha FIFA. El encuentro podrá ser seguido por los hinchas a través de América TV y sus plataformas digitales.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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