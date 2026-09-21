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Alianza Lima puede perder a futbolista titular para final de temporada: "Sin saber su futuro"

Alianza Lima se prepara para realizar una minipretemporada para encarar el final del Torneo Clausura y se conoció que pueden perder a un futbolista para fin de año.

Angel Curo
Alianza Lima puede perder a futbolista titular para final de temporada
Alianza Lima puede perder a futbolista titular para final de temporada | Foto: Alianza Lima
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Alianza Lima llegó con una especial motivación al parón por la fecha FIFA tras su victoria ante ADT. Los blanquiazules siguen en la pelea por el título del Torneo Clausura 2026, pero no todo es alegría en los hinchas. Recientemente, se conoció que un futbolista titular puede dejar el plantel al final de la temporada. Conoce los detalles.

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Alianza Lima puede perder a futbolista titular para final de temporada

La escuadra victoriana ha contado con varios jugadores de gran rendimiento a lo largo de esta temporada y uno de los más destacados ha sido Esteban Pavez. El volante chileno se ha convertido en una de las piezas importantes del esquema de Pablo Guede y también se ha ganado el cariño de los hinchas.

Sin embargo, Líbero pudo conocer, a través de su edición impresa, que la dirección deportiva de Alianza Lima venía negociando con el mediocampista para renovar su contrato. No obstante, tras el cambio de administración, las conversaciones quedaron paralizadas hasta nuevo aviso.

Esteban Pavez, Alianza Lima

Las negociaciones entre Esteban Pavez y Alianza Lima para renovar su contrato se encuentran estancadas.

Por ello, hasta el momento, Pavez se encuentra a la espera de novedades sobre su futuro en el club, especialmente considerando que su vínculo finalizará al final de la temporada. En ese sentido, en caso no logren llegar a un acuerdo, quedará como agente libre. No obstante, existe la posibilidad de que las negociaciones se reanuden, tomando en cuenta el importante papel que ha cumplido durante el año.

Cabe señalar que el chileno se convirtió rápidamente en uno de los jugadores más importantes de Alianza Lima. Desde su llegada, asumió un rol de liderazgo dentro del campo, además de destacar por su capacidad para recuperar balones y contar con la confianza de Pablo Guede.

Números de Esteban Pavez con Alianza Lima

Esteban Pavez ha sido utilizado principalmente como titular en el esquema de Pablo Guede. El volante chileno ha disputado 24 partidos a lo largo de la temporada, donde ha logrado anotar un gol y ha brindado dos asistencias. Gracias a ello, se ha ganado el cariño de los hinchas.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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