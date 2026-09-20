Un ciudadano salvadoreño, identificado por las autoridades migratorias como un reconocido integrante de la pandilla MS-13, fue detenido en Alexandria, Virginia, Estados Unidos. Actualmente, se encuentra bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras se llevan a cabo los trámites para su deportación. ¿Qué más reveló el Departamento de Seguridad Nacional?

EE. UU.: ICE arresta a salvadoreño buscado por estos delitos, ¿será deportado?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó el arresto de Diego Armando López-Castro, realizado por agentes del ICE el 27 de mayo, en el marco de una operación de control selectivo.

ICE detuvo a salvadoreño buscado por estos delitos, ¿será expulsado del país? | Foto ICE Washington, DC /@EROWashington.

Según lo expuesto por las autoridades y el medio 'ABC 7 News', López-Castro en El Salvador era buscado por una orden de arresto que lo acusa de violación agravada de un menor o persona incapacitada, además tiene en su contra un cargo vinculado a la organización de grupos ilícitos.

Es importante señalar que estas acusaciones y la orden de arresto internacional no equivalen a una condena. Asimismo, el DHS también informó que la Patrulla Fronteriza de EE. UU. interceptó a López-Castro el 23 de julio de 2023, cerca de Santa Teresa, Nuevo México, tras ingresar al país de manera irregular. Aunque fue liberado posteriormente, el DHS aseguró que se le garantizará el debido proceso en los trámites migratorios.

Hasta el momento, ICE no ha compartido públicamente una fecha para su posible expulsión de Estados Unidos.

¿EE. UU. deporta a todos los inmigrantes que cuentan con antecedentes?

Sí. Estados Unidos ha establecido como prioridad la deportación de extranjeros con antecedentes penales. No obstante, no todos los casos de delitos conducen de forma automática a una expulsión inmediata, ya que este proceso requiere un procedimiento judicial.

Además, es importante señalar que también se deporta a individuos que no cuentan con condenas criminales. La entidad prioriza los antecedentes penales o vínculos con pandillas.