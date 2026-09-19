El jefe de policía de Brattleboro, Jeremy Evans, anunció recientemente, en una reunión especial de la junta directiva, en EE. UU., que su departamento implementará un enfoque distinto ante la posible llegada del ICE a dicha ciudad. Esta estrategia marca distancia de la que utilizó el departamento de policía de Keene el mes pasado. ¿A qué se debe esta notable diferencia y rechazo al respaldo de la agencia?

EE. UU.: policía del Departamento de Brattleboro rechaza postura de otros y no colaborará con ICE

El departamento de policía de Brattleboro ha mostrado públicamente su total rechazo a participar en operativos de control migratorio, a pesar de su colaboración habitual con agencias federales en otras investigaciones. El jefe de policía, Evans, no pudo evitar pronunciarse al respecto y mostrar su negativa ante la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en sus instalaciones.

Policía del Departamento de Brattleboro no pretende colaborar con ICE, a comparación de otros departamentos.

"Un rotundo ‘no’ es lo que diríamos", expresó Evans, quien también señaló que, en caso de que agentes de ICE se presentaran en la comisaría, el departamento actuaría para identificar a los presentes y solicitarles que se retiraran. Esta información fue compartida por 'Valley News'.

Evans también instó a la comunidad a informar al departamento si observan la presencia de agentes de ICE en la ciudad, ya que es probable que no se les notifique con antelación sobre estas visitas. Esta inesperada medida surge en un contexto donde, el mes pasado, agentes del ICE se ubicaron en la comisaría de Keene, usando sus instalaciones durante varios días para llevar a cabo operativos en la zona.

El jefe de policía del Departamento de Keene, Steven Stewart, se pronuncia sobre el respaldo a ICE

En el caso del Departamento de Keene, el jefe de policía Steven Stewart afirmó que su departamento se encuentra dispuesto a compartir cualquier información solicitada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta postura refleja una diferencia de enfoque entre ambos cuerpos policiales, la cual se puede atribuir a las variaciones en las políticas estatales.

Al respecto, Evans comentó sobre esta situación, señalando que "en Nuevo Hampshire se rigen por reglas diferentes". En aquel estado, las leyes anti-santuario prohíben a los municipios o departamentos de policía interferir en las operaciones del ICE, lo que podría resultar en la pérdida de financiamiento estatal.