¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Atlético Grau y dónde ver partido por Liga 1?

Sporting Cristal se enfrenta a Atlético Grau, en partido correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Este duelo se disputará en el estadio Alberto Gallardo y promete mucha emoción de principio a fin. Conoce horarios y canales para que no te pierdas el encuentro.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Atlético Grau?

El partido entre Sporting Cristal y Atlético Grau se juega este sábado 19 de setiembre, en el estadio Alberto Gallardo, en Lima.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Atlético Grau?

Perú, Colombia y Ecuador: 15.30 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 16.30 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17.30 horas

México: 14.30 horas

Estados Unidos: 16.30 horas (Miami y Nueva York) y 13.30 horas (Los Ángeles)

España: 22.30 horas

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Atlético Grau?

El encuentro entre Sporting Cristal y Atlético Grau será transmitido por el canal L1 MAX, disponible en diferentes operadores de TV como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, entre otros. Además, puedes ver el duelo online por las plataformas L1 MAX (antes L1 Play), Movistar TV App, DGO y Fanatiz, si cuentas con una suscripción o tienes un plan.

Sporting Cristal vs Atlético Grau: previa del partido

Sporting Cristal recibe a Atlético Grau en el Estadio Alberto Gallardopor la décima jornada del Torneo Clausura. El cuadro celeste saldrá al terreno de juego con la convicción de hacer respetar la localía y sumar tres puntos clave para no perderle pisada a los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Sporting Cristal juega ante Atlético Grau por Liga 1

El equipo cervecero llega altamente motivado a este compromiso tras conseguir una valiosa victoria por 2-1 en su visita a Moquegua. Este resultado significó su segundo triunfo consecutivo en el certamen, una racha positiva que le permite al conjunto rimense mantener intactas sus aspiraciones de pelear por el título del segundo torneo del año.

Por su parte, Atlético Grau no será un rival sencillo en la capital, ya que también afronta este duelo con el ánimo a tope. El cuadro albo se presenta en el feudo bajopontino respaldado por su reciente triunfo por 3-1 ante Alianza Atlético en una edición más del clásico piurano, por lo que buscará dar el golpe de visita y seguir escalando posiciones.