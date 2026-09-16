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Sporting Cristal presentó nueva camiseta de edición especial e impacta a hinchas: "Historia"

Sporting Cristal da la sorpresa a sus aficionados al presentar una camiseta de edición especial que rememora la historia del club celeste en el fútbol peruano.

Diego Medina
Sporting Cristal presentó nueva camiseta de edición especial.
Sporting Cristal presentó nueva camiseta de edición especial. | Foto: X Sporting Cristal
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Sporting Cristal y PUMA volvieron a mirar hacia una de las etapas más importantes de la historia del club para presentar una camiseta edición especial inspirada en 1970. La nueva indumentaria busca rendir homenaje a una generación de futbolistas que dejó huella en la institución celeste y que es recordada por los hinchas hasta la actualidad.

Diego Rebagliati y su opinión tras victoria de Sporting Cristal.

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El diseño recupera la esencia de la recordada camiseta azul utilizada durante aquella época y que estuvo vinculada a figuras históricas como Alberto Gallardo, Eloy Campos, Fernando Mellán y Ramón Mifflin. Además, la propuesta forma parte de la celebración por los 70 años de Sporting Cristal y representa un encuentro entre la historia del club y las nuevas generaciones.

Sporting Cristal

Nueva camiseta edición especial de Sporting Cristal.

La camiseta mantiene también elementos tecnológicos pensados para brindar comodidad a los aficionados. Según la información de PUMA, la prenda está confeccionada con tela Mesh y poliéster reciclado, además de incorporar la tecnología dryCELL, desarrollada para absorber la humedad y ayudar a mantener el cuerpo fresco y cómodo durante su uso.

¿Cuánto cuesta la camiseta Sporting Cristal 1970 y dónde comprarla?

La camiseta edición especial Sporting Cristal 1970 tiene un precio de S/ 349 y puede adquirirse de manera online a través de la web oficial de PUMA Perú, además de estar disponible en sus tiendas físicas.

Sporting Cristal

Ian Wisdom, Hernán Barcos y Yoshimar Yotún luciendo la camiseta de Sporting Cristal.

De esta manera, Sporting Cristal y PUMA presentan una propuesta que combina identidad, historia y tecnología. La camiseta no solo recupera un diseño asociado a una generación histórica del club, sino que también busca que los hinchas puedan llevar parte de ese legado en una prenda pensada para el uso cotidiano.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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