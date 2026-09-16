Sporting Cristal presentó nueva camiseta de edición especial e impacta a hinchas: "Historia"

Sporting Cristal y PUMA volvieron a mirar hacia una de las etapas más importantes de la historia del club para presentar una camiseta edición especial inspirada en 1970. La nueva indumentaria busca rendir homenaje a una generación de futbolistas que dejó huella en la institución celeste y que es recordada por los hinchas hasta la actualidad.

El diseño recupera la esencia de la recordada camiseta azul utilizada durante aquella época y que estuvo vinculada a figuras históricas como Alberto Gallardo, Eloy Campos, Fernando Mellán y Ramón Mifflin. Además, la propuesta forma parte de la celebración por los 70 años de Sporting Cristal y representa un encuentro entre la historia del club y las nuevas generaciones.

Nueva camiseta edición especial de Sporting Cristal.

La camiseta mantiene también elementos tecnológicos pensados para brindar comodidad a los aficionados. Según la información de PUMA, la prenda está confeccionada con tela Mesh y poliéster reciclado, además de incorporar la tecnología dryCELL, desarrollada para absorber la humedad y ayudar a mantener el cuerpo fresco y cómodo durante su uso.

¿Cuánto cuesta la camiseta Sporting Cristal 1970 y dónde comprarla?

La camiseta edición especial Sporting Cristal 1970 tiene un precio de S/ 349 y puede adquirirse de manera online a través de la web oficial de PUMA Perú, además de estar disponible en sus tiendas físicas.

Ian Wisdom, Hernán Barcos y Yoshimar Yotún luciendo la camiseta de Sporting Cristal.

De esta manera, Sporting Cristal y PUMA presentan una propuesta que combina identidad, historia y tecnología. La camiseta no solo recupera un diseño asociado a una generación histórica del club, sino que también busca que los hinchas puedan llevar parte de ese legado en una prenda pensada para el uso cotidiano.