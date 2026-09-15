Alianza Lima dejó emotivo mensaje tras perder el clásico ante la 'U': "Nos caemos, nos levantamos"

Pese al trago amargo que significó la caída por 2-1 ante Universitario en el último clásico disputado en Matute, el hincha de Alianza Lima ha vuelto a dejar en claro su compromiso incondicional con el equipo. Con miras al encuentro frente a ADT por la fecha 10 del Torneo Clausura, el club blanquiazul anunció el reporte de la venta de entradas, confirmando que las tribunas del Estadio Alejandro Villanueva volverán a lucir un marco imponente.

A través de sus canales oficiales, el club informó que ya se han comercializado 22.000 entradas para el duelo programado para este viernes 18 de septiembre a las 8.00 p. m. La cifra refleja la masiva respuesta de la afición en un momento complejo de la temporada, asegurando una asistencia multitudinaria en el recinto victoriano para respaldar al plantel.

El anuncio de la institución estuvo acompañado por un mensaje de unión hacia sus seguidores:"22 mil corazones ya dijeron presente para volver a casa. Nos caemos, nos levantamos y seguimos juntos", publicó el club en sus redes sociales para motivar a la plantilla y a sus fanáticos antes de saltar nuevamente al campo de juego.

Mensaje de Alianza Lima sobre el partido ante ADT.

En el plano deportivo, el triunfo se ha vuelto una necesidad urgente para el cuadro íntimo. Con nueve fechas disputadas, el equipo se ubica en la undécima casilla del Torneo Clausura con apenas 13 puntos, quedando a siete unidades del líder Universitario y con opciones bastante remotas de pelear por el título de este segundo certamen del año.

Sin embargo, en La Victoria no contemplan bajar los brazos y buscarán luchar hasta la última jornada para cerrar el torneo en lo más alto posible. Además, tras haber sido campeón del Torneo Apertura, el gran objetivo de Alianza Lima es consolidarse en la cima de la Tabla Acumulada para asegurar de manera directa su boleto a la gran final por el título nacional.