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Gregorio Pérez se rindió en elogios ante futbolista de Universitario: "El mejor '9' del Perú"

El reconocido técnico Gregorio Pérez reapareció para analizar la actualidad de Universitario en esta temporada y sorprendió al halagar a un delantero del equipo.

Angel Curo
Gregorio Pérez se rindió en elogios ante futbolista de Universitario
Gregorio Pérez se rindió en elogios ante futbolista de Universitario | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes se alista para el reinicio del campeonato donde buscará destacar para seguir entre los líderes del Torneo Clausura. En medio de ello, Gregorio Pérez sorprendió a los hinchas al opinar sobre el equipo y no dudó en destacar la calidad de uno de los futbolistas del equipo.

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Gregorio Pérez se rindió en elogios ante futbolista de Universitario

Durante el programa ‘PBO Campeonísimo’, conversaron con el extécnico de Universitario, Gregorio Pérez, y le consultaron por su opinión sobre Alex Valera, uno de los jugadores que mejor rendimiento viene mostrando. Ante ello, el estratega uruguayo no dudó en destacar las principales virtudes del delantero nacional.

El popular ‘Goyo’ catalogó a Valera como el mejor ‘9’ del fútbol peruano y resaltó sus cualidades en el juego aéreo, su capacidad para trabajar en equipo y, sobre todo, el sacrificio que demuestra dentro del campo. Asimismo, destacó su habilidad para definir frente al arco.

Alex Valera, Universitario de Deportes

Alex Valera es el máximo goleador de Universitario en esta temporada

Alex Valera es el mejor ‘9’ del fútbol peruano. Es un jugador con buen juego aéreo, con un amor propio bárbaro, solidario con el equipo y sus compañeros y eso que muchas veces no hacíamos el juego para él. Es un jugador de área y definidor. Nunca tuvo el reconocimiento que merecía en el ámbito futbolístico. Ha hecho muchísimos goles, pero nunca fue valorado como debería ser, señaló el reconocido estratega.

En esa línea, el exentrenador de la ‘U’ remarcó que ‘Valegol’ no ha recibido el reconocimiento que merece pese a los buenos números y actuaciones que ha registrado durante los últimos años.

Números de Alex Valera con Universitario esta temporada

Alex Valera ha sido uno de los jugadores más regulares de Universitario en esta temporada, siendo una pieza vital en el esquema del equipo y titular indiscutible. El delantero ha respondido a esa confianza y se posiciona como el máximo goleador del equipo con 14 goles en 25 partidos en la Liga 1 2026.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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