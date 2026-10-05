DT de Universitario tomó firme decisión con Diego Romero tras su cuestionado rendimiento

Universitario de Deportes quiere destacar en su regreso ante Melgar por el Torneo Clausura, donde tienen la obligación de vencer para seguir entre los líderes. Sin embargo, uno de sus jugadores más cuestionados ha sido Diego Romero, quien ha dejado serias dudas por su desempeño en el arco. Ahora, se reveló que el DT Fabián Bustos ha decidido tomar una decisión con la titularidad del portero.

DT de Universitario tomó firme decisión con Diego Romero

El guardameta nacional se ha mantenido como titular en el esquema de Universitario, aunque sus últimas actuaciones no han terminado de convencer a los hinchas. Esta situación, sumada a su cuestionada participación con la selección peruana, ha generado dudas sobre su continuidad bajo los tres palos del conjunto merengue.

Sin embargo, el periodista Gustavo Peralta reveló durante el programa ‘Modo Fútbol’ que, por el momento, el comando técnico de Fabián Bustos mantiene su respaldo a Diego Romero y tiene previsto sostenerlo como el portero principal del equipo.

Diego Romero cuenta con el respaldo de Fabián Bustos para ser titular con Universitario.

“Diego Romero no ha tenido un buen partido, pero la decisión hasta ahora de Universitario es sostenerlo como titular en el arco, salvo que llegue de la selección peruana y Fabián Bustos vea algo que lo haga cambiar de opinión”, señaló el citado comunicador.

En esa línea, Peralta explicó que Romero mantiene una fuerte competencia con Miguel Vargas por el puesto y que, pese a los errores que cometió durante su participación con la ‘Bicolor’, no ha cambiado la consideración que tiene dentro del plantel crema. No obstante, su continuidad dependerá también del rendimiento que muestre durante los entrenamientos de la semana.

“Hay una competencia fuerte con Miguel Vargas, creo que empiezan de cero los dos, pero estar en la selección peruana le da un plus. Eso no le asegura el titularato. Por ahora esos errores no le quitaron puntos para tapar en Universitario, aunque todo dependerá de cómo lo vea Fabián Bustos en los trabajos de la semana”, complementó.

Números de Diego Romero esta temporada

Durante esta temporada, Diego Romero ha disputado 21 partidos con la camiseta de Universitario. Si bien se ha mantenido como una de las principales opciones del equipo bajo los tres palos, sus números todavía no terminan de convencer. En lo que va del año, el guardameta registra 25 goles recibidos y apenas seis vallas invictas.