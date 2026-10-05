Puma Carranza se rindió en elogios ante Fabián Bustos tras su regreso a Universitario: "Profesional"

Universitario de Deportes está enfocado en recuperar su mejor nivel durante la pausa del campeonato para encarar de la mejor manera el tramo final del Torneo Clausura y ahora bajo el mando de Fabián Bustos. El argentino regresó al equipo para liderar el camino hacia el tetracampeonato y el ‘Puma’ Carranza no tardó en elogiar su trabajo pese a los pocos días que lleva en el club.

Puma Carranza se rindió en elogios ante Fabián Bustos tras su regreso a Universitario

Durante una conversación con el programa ‘Embasados’, el referente crema destacó lo fructífero que ha resultado el regreso de Fabián Bustos a la dirección técnica de Universitario y remarcó que el estratega argentino ha logrado devolverle la alegría al club.

En esa línea, José Carranza resaltó la buena relación que mantienen el comando técnico y el plantel de la ‘U’, y consideró que este vínculo resulta fundamental para encaminar al equipo hacia el objetivo de conquistar el título. Del mismo modo, el ‘Puma’ destacó a Bustos como un técnico muy profesional y respetuoso con los demás.

Fabián Bustos ya dirige las prácticas de Universitario

“El ‘profe’ (Fabián Bustos) ha hecho un buen trabajo, le ha devuelto la alegría al club, sobre todo, se lleva bien con los jugadores. Cuando te llevas bien con el plantel, tienes ganado medio campeonato, es un tipo muy profesional y muy respetuoso”, señaló.

Por otro lado, el ‘Puma’ Carranza reveló que, a diferencia de otros entrenadores que pasaron por Universitario esta temporada, mantiene una buena relación con Fabián Bustos. No obstante, destacó que lo más importante es que los jugadores estén conformes con el técnico y encuentren la motivación necesaria para rendir al máximo dentro del campo.

“Ni con Cúper ni con Rabanal tuve mucho contacto. Con Fossati y con Bustos sí tuve bastante relación. Mientras el jugador esté contento, es bueno porque todos se ponen las pilas y quieren jugar”, acotó.

Fabián Bustos no podrá dirigir tres partidos con Universitario

Pese a su regreso, los hinchas de Universitario no podrán ver a Fabián Bustos dirigiendo los tres primeros partidos en el banquillo. El técnico se encuentra suspendido por la Comisión Disciplinaria, luego de haber realizado un polémico gesto en el clásico ante Alianza Lima en 2025.