Ex Boca Juniors desea que Universitario salga tetracampeón: "Vamos a lograr el objetivo"

Universitario de Deportes sigue firme en su objetivo de salir tetracampeón de la Liga 1; sin embargo, para ello debe primero ganar el Torneo Clausura 2026 para confirmar su presencia en la recta final. Sin embargo, un excampeón con Boca Juniors reveló su deseo de que el club crema se corone cuatro veces del fútbol peruano de forma consecutiva: estamos hablando de Zacarías Gaggero.

Excampeón con Boca Juniors desea que Universitario salga tetracampeón de la Liga 1

En diálogo con el programa del canal Competencia TV, Gaggero, quien dejó Universitario después de la salida de Héctor Cúper, fue consultado por su salida del conjunto crema y manifestó que desea que el equipo logre el tetracampeonato de la Liga 1.

Zacarías Gaggero, expreparador físico de Boca Juniors, desea que Universitario salga tetracampeón de la Liga 1

“Vamos a lograr el objetivo. Me tocó pasar, pero no a quedarme a levantar la Copa, pero lo vamos a lograr. Igual hay mucha presión, es un momento pesado para el club, es la gloria y hay que darlo todo", afirmó.

Asimismo, el expreparador físico de Boca Juniors aseguró que le habría gustado permanecer en el conjunto merengue; no obstante, tanto él como todo el cuerpo técnico saliente de Cúper entendieron que, si era lo mejor para el club, debían aceptarlo.

"Él, sobre todo, tuvo la grandeza de entender que, si el club iba a estar mejor sin nosotros, era sin nosotros. Si hubiera sabido qué cambiar para arreglarlo, me quedaba", destacó.

Zacarías Gaggero estuvo en Boca Juniors

Antes de incorporarse a Universitario de Deportes, Zacarías Gaggero integró Boca Juniors entre 2020 y 2022, etapa en la que Sebastián Battaglia estuvo al frente del primer equipo. El preparador físico comenzó trabajando en la reserva y más tarde pasó a formar parte del plantel principal. En su trayectoria por el histórico club argentino, conquistó la Copa Argentina 2021, la Maradona Cup 2021 y la Liga Argentina 2022.