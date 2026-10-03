Entradas Universitario vs Melgar por Torneo Clausura: precios y dónde comprar los boletos

Universitario de Deportes se enfrentará ante Melgar por la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido está programado para este sábado 10 de octubre en el Estadio Monumental de Ate. Las entradas para este encuentro ya están a la venta y en esta nota te compartimos el precio y dónde comprar los boletos para este compromiso.

Entradas Universitario vs Melgar: precios

Estos son los precios para adquirir los boletos y asistir al partido entre Universitario y Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 en el Estadio Monumental de Ate:

Norte: S/20

Sur: S/20

Oriente: S/50

Occidente lateral: S/70

Occidente central: S/80

Butaca negra Apuesta Total: S/350

Palco Monumental: S/150

Experiencia Crema: S/700

Precios de las entradas para el Universitario vs Melgar por el Torneo Clausura

Entradas Universitario vs Melgar: cómo y dónde comprar

Los boletos para el partido entre Universitario y Melgar se encuentran disponibles de manera virtual a través de la plataforma Teleticket. La venta comenzó el jueves 1 de octubre para los Socios Adherentes, mientras que el viernes 2 se habilitó para el público en general

Para comprar las entradas, debes ingresar a la página oficial de Teleticket, ubicar el evento, seleccionar la tribuna de tu preferencia y completar tus datos personales para finalizar la compra. Cabe recordar que existe un límite de cuatro entradas por persona, por lo que cada usuario podrá adquirir como máximo dicha cantidad de boletos para el encuentro.

¿Cómo llegan Universitario y Melgar al partido por el Torneo Clausura?

Universitario llega a este encuentro con la obligación de seguir sumando victorias de local para mantenerse en la pelea por el título del Torneo Clausura. Los cremas llegarán tras un parón complicado del campeonato con la salida de Héctor Cúper, aunque se ilusionan con la segunda etapa de Fabián Bustos.

Por su parte, Melgar ha tenido irregulares resultados en sus últimos partidos y llega tras empatar 1-1 ante Sport Boys en Arequipa. El equipo dirigido por Miguel Rondelli buscará dar el golpe de visita y seguir en la pelea por el título.