Perú vs. Canadá: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido amistoso?

Perú vs. Canadá se enfrentan este sábado 3 de octubre, desde el Saputo Stadium de Montreal, en un partido amistoso internacional de la fecha FIFA. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Perú vs. Canadá: horario del partido amistoso internacional

Si te gusta ver los partidos amistosos internacionales y deseas sintonizar el compromiso entre las selecciones de Perú y Canadá, en el marco de la fecha FIFA, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 12:00 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 1:00 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 2:00 p. m.

Canadá: 2:00 p. m.

Estados Unidos: 2:00 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 12:00 p. m. (Los Ángeles)

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 3:00 p. m.

España: 8:00 p. m.

¿Dónde ver Perú vs. Canadá?

Si quieres ver EN VIVO ONLINE el partido de Perú vs. Canadá, por un amistoso internacional de la fecha FIFA, en el territorio peruano tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión: América TV (canal 4) y Bicolor+ Premium (streaming). Mientras que en suelo canadiense lo podrás observar por TSN4, TSN5, RDS App y OneSoccer.

Antesala del partido amistoso de Perú vs. Canadá

Luego de un poco más de dos años, las selecciones de Perú y Canadá se vuelven a ver las caras en una cancha de fútbol. El antecedente más reciente entre ambos países ocurrió en la fase de grupos de la Copa América 2024, cuando la 'Hoja de Maple' derrotó por la mínima diferencia a la 'Bicolor' gracias a gol de Jonathan David.

En estos dos primeros partidos amistosos internacionales de fecha FIFA, la selección peruana perdió por goleada ante Estados Unidos y luego consiguió un sorpresivo empate ante México. Por su parte, el conjunto canadiense viene un poco más descansado porque solo enfrentó a Chile, al que venció por la mínima diferencia.