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Chile vs. Canadá, amistoso EN VIVO: cuándo juegan, hora, canal y pronóstico
Chile vs. Canadá chocan en Toronto por un partido amistoso internacional de la fecha FIFA. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.
Los países Chile vs. Canadá juegan EN VIVO este sábado un partido amistoso internacional de fecha FIFA en el estadio BMO Field de Toronto. Ambas naciones pondrán la primera piedra para construir el camino hacia el próximo Mundial, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio chileno, la transmisión estará a cargo de Mega. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.
Han pasado dos años desde la última vez que Chile y Canadá se enfrentaron en un campo de fútbol. El cruce más reciente entre ambas selecciones fue en la fase de grupos de la Copa América 2024, cuando la 'Roja' y la 'Hoja de Maple' igualaron sin goles, resultado que permitió a los representantes de Concacaf avanzar a la siguiente ronda del certamen.
El combinado chileno disputará su tercer encuentro bajo la dirección técnica de Nicolás Córdova, quien por ahora registra una victoria, ante RD Congo, y una derrota, frente a Portugal. En tanto, Canadá regresa a la actividad después de quedar fuera del Mundial 2026 a manos de Marruecos, que lo superó por 3-0 en los octavos de final.
Chile vs. Canadá: horario del partido amistoso
Si los amistosos internacionales de fecha FIFA te parecen interesantes y quieres ver el partido de Chile vs. Canadá, desde la ciudad de Toronto, aquí te mostramos los horarios confirmados en los diferentes países:
- México y Centroamérica: 5:00 p. m.
- Perú, Ecuador y Colombia: 6:00 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 7:00 p. m.
- Canadá: 7:00 p. m.
- Estados Unidos: 7:00 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 5:00 p. m. (Los Ángeles)
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8:00 p. m.
- España: 1:00 a. m. (del domingo 27)
¿Dónde ver Chile vs. Canadá?
- Chile: Mega y Mega Go
- Canadá: TSN4, fuboTV y OneSoccer
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus y Fox One
Lista de convocados de Chile para el partido amistoso contra Canadá
Arqueros
- Lawrence Vigouroux – Swansea City AFC
- Brayan Cortés – Argentinos Juniors
- Christian Bravo – Huachipato
Defensas
- Francisco Salinas – Coquimbo Unido
- Felipe Faúndez – O’Higgins
- Jonathan Villagra – Colo-Colo
- Benjamín Kuscevic – Toronto FC
- Paulo Díaz – Atlanta United
- Iván Román – Colo-Colo
- Marcelo Morales – Universidad de Chile
- Diego Ulloa – Colo-Colo
- Gabriel Suazo – Sevilla FC
Volantes
- César Pérez – Defensa y Justicia
- Víctor Méndez – Colo-Colo
- Rodrigo Echeverría – Club León
- Matías Sepúlveda – Lanús
- Felipe Loyola – Pisa
- Vicente Pizarro – Rosario Central
- Marcelino Núñez – Ipswich Town
- Leandro Hernández – Colo-Colo
- Agustín Arce – Universidad de Chile
Delanteros
- Maximiliano Gutiérrez – Dinamo Moscú
- Darío Osorio – Crystal Palace
- Nils Reichmuth – FC Thun
- Lucas Cepeda – Elche CF
- Gonzalo Tapia – Columbus Crew
- Ben Brereton – Sheffield United
Chile vs. Canadá: pronóstico y cuánto paga en apuestas
|Casas de apuestas
|Canadá
|Empate
|Chile
|Betsson
|1.68
|3.60
|4.90
|Betano
|1.72
|3.70
|5.00
|Bet35
|1.70
|3.60
|5.00
|1XBET
|1.75
|3.88
|5.27
|Caliente
|1.73
|3.80
|5.10
|Stake
|1.70
|3.75
|5.00
¡Vamos al Circo!
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