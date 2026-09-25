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Perú vs Estados Unidos

Chile vs. Canadá, amistoso EN VIVO: cuándo juegan, hora, canal y pronóstico

Chile vs. Canadá chocan en Toronto por un partido amistoso internacional de la fecha FIFA. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Chile y Canadá juegan este sábado por un partido amistoso desde la ciudad de Toronto.
Chile y Canadá juegan este sábado por un partido amistoso desde la ciudad de Toronto. | Foto: Composición de Libero
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Los países Chile vs. Canadá juegan EN VIVO este sábado un partido amistoso internacional de fecha FIFA en el estadio BMO Field de Toronto. Ambas naciones pondrán la primera piedra para construir el camino hacia el próximo Mundial, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio chileno, la transmisión estará a cargo de Mega. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

España e Inglaterra juegan este sábado por el grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-2027.

PUEDES VER: España vs. Inglaterra EN VIVO por UEFA Nations League: cuándo juegan, hora y canal

Han pasado dos años desde la última vez que Chile y Canadá se enfrentaron en un campo de fútbol. El cruce más reciente entre ambas selecciones fue en la fase de grupos de la Copa América 2024, cuando la 'Roja' y la 'Hoja de Maple' igualaron sin goles, resultado que permitió a los representantes de Concacaf avanzar a la siguiente ronda del certamen.

El combinado chileno disputará su tercer encuentro bajo la dirección técnica de Nicolás Córdova, quien por ahora registra una victoria, ante RD Congo, y una derrota, frente a Portugal. En tanto, Canadá regresa a la actividad después de quedar fuera del Mundial 2026 a manos de Marruecos, que lo superó por 3-0 en los octavos de final.

Chile vs. Canadá: horario del partido amistoso

Si los amistosos internacionales de fecha FIFA te parecen interesantes y quieres ver el partido de Chile vs. Canadá, desde la ciudad de Toronto, aquí te mostramos los horarios confirmados en los diferentes países:

  • México y Centroamérica: 5:00 p. m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 6:00 p. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 7:00 p. m.
  • Canadá: 7:00 p. m.
  • Estados Unidos: 7:00 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 5:00 p. m. (Los Ángeles)
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8:00 p. m.
  • España: 1:00 a. m. (del domingo 27)

¿Dónde ver Chile vs. Canadá?

  • Chile: Mega y Mega Go
  • Canadá: TSN4, fuboTV y OneSoccer
  • Estados Unidos: Fox Soccer Plus y Fox One

Lista de convocados de Chile para el partido amistoso contra Canadá

Arqueros

  • Lawrence Vigouroux – Swansea City AFC
  • Brayan Cortés – Argentinos Juniors
  • Christian Bravo – Huachipato

Defensas

  • Francisco Salinas – Coquimbo Unido
  • Felipe Faúndez – O’Higgins
  • Jonathan Villagra – Colo-Colo
  • Benjamín Kuscevic – Toronto FC
  • Paulo Díaz – Atlanta United
  • Iván Román – Colo-Colo
  • Marcelo Morales – Universidad de Chile
  • Diego Ulloa – Colo-Colo
  • Gabriel Suazo – Sevilla FC

Volantes

  • César Pérez – Defensa y Justicia
  • Víctor Méndez – Colo-Colo
  • Rodrigo Echeverría – Club León
  • Matías Sepúlveda – Lanús
  • Felipe Loyola – Pisa
  • Vicente Pizarro – Rosario Central
  • Marcelino Núñez – Ipswich Town
  • Leandro Hernández – Colo-Colo
  • Agustín Arce – Universidad de Chile

Delanteros

  • Maximiliano Gutiérrez – Dinamo Moscú
  • Darío Osorio – Crystal Palace
  • Nils Reichmuth – FC Thun
  • Lucas Cepeda – Elche CF
  • Gonzalo Tapia – Columbus Crew
  • Ben Brereton – Sheffield United

Chile vs. Canadá: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Casas de apuestasCanadáEmpateChile
Betsson1.683.604.90
Betano1.723.705.00
Bet351.703.605.00
1XBET1.753.885.27
Caliente1.733.805.10
Stake1.703.755.00
Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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