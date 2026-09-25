Chile vs. Canadá, amistoso EN VIVO: cuándo juegan, hora, canal y pronóstico

Los países Chile vs. Canadá juegan EN VIVO este sábado un partido amistoso internacional de fecha FIFA en el estadio BMO Field de Toronto. Ambas naciones pondrán la primera piedra para construir el camino hacia el próximo Mundial, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio chileno, la transmisión estará a cargo de Mega. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Han pasado dos años desde la última vez que Chile y Canadá se enfrentaron en un campo de fútbol. El cruce más reciente entre ambas selecciones fue en la fase de grupos de la Copa América 2024, cuando la 'Roja' y la 'Hoja de Maple' igualaron sin goles, resultado que permitió a los representantes de Concacaf avanzar a la siguiente ronda del certamen.

El combinado chileno disputará su tercer encuentro bajo la dirección técnica de Nicolás Córdova, quien por ahora registra una victoria, ante RD Congo, y una derrota, frente a Portugal. En tanto, Canadá regresa a la actividad después de quedar fuera del Mundial 2026 a manos de Marruecos, que lo superó por 3-0 en los octavos de final.

Chile vs. Canadá: horario del partido amistoso

Si los amistosos internacionales de fecha FIFA te parecen interesantes y quieres ver el partido de Chile vs. Canadá, desde la ciudad de Toronto, aquí te mostramos los horarios confirmados en los diferentes países:

México y Centroamérica: 5:00 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 6:00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 7:00 p. m.

Canadá: 7:00 p. m.

Estados Unidos: 7:00 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 5:00 p. m. (Los Ángeles)

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8:00 p. m.

España: 1:00 a. m. (del domingo 27)

¿Dónde ver Chile vs. Canadá?

Chile: Mega y Mega Go

Canadá: TSN4, fuboTV y OneSoccer

Estados Unidos: Fox Soccer Plus y Fox One

Lista de convocados de Chile para el partido amistoso contra Canadá

Arqueros

Lawrence Vigouroux – Swansea City AFC

Brayan Cortés – Argentinos Juniors

Christian Bravo – Huachipato

Defensas

Francisco Salinas – Coquimbo Unido

Felipe Faúndez – O’Higgins

Jonathan Villagra – Colo-Colo

Benjamín Kuscevic – Toronto FC

Paulo Díaz – Atlanta United

Iván Román – Colo-Colo

Marcelo Morales – Universidad de Chile

Diego Ulloa – Colo-Colo

Gabriel Suazo – Sevilla FC

Volantes

César Pérez – Defensa y Justicia

Víctor Méndez – Colo-Colo

Rodrigo Echeverría – Club León

Matías Sepúlveda – Lanús

Felipe Loyola – Pisa

Vicente Pizarro – Rosario Central

Marcelino Núñez – Ipswich Town

Leandro Hernández – Colo-Colo

Agustín Arce – Universidad de Chile

Delanteros

Maximiliano Gutiérrez – Dinamo Moscú

Darío Osorio – Crystal Palace

Nils Reichmuth – FC Thun

Lucas Cepeda – Elche CF

Gonzalo Tapia – Columbus Crew

Ben Brereton – Sheffield United

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