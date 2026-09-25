¿A qué hora juega México vs Colombia y dónde ver partido amistoso de fecha FIFA?

Momento de ver un partido atractivo en esta fecha FIFA entre las selecciones de México y Colombia desde el M&T Bank Stadium. Cada una de las escuadras se preparará de la mejor manera en busca de llegar en óptimas condiciones a los choques oficiales, por lo que acá te damos los horarios y canales de transmisión para no perderte ningún minuto.

¿Cuándo juega México vs Colombia por amistoso?

El partido entre México y Colombia por un amistoso internacional de fecha FIFA se llevará a cabo este sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium en Baltimore. Ambos equipos afrontaron la reciente Copa del Mundo y ahora los comandos técnicos evaluarán el presente de sus planteles.

¿A qué hora juega México vs Colombia?

Este choque entre la 'Tri' y los 'cafeteros' inicia a partir de las 8.00 p. m. hora peruana y colombiana (7.00 p. m. hora de México). De igual manera, te damos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 7.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 8.00 p. m.

Venezuela, Bolivia: 9.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay: 10.00 p. m.

¿Dónde ver México vs Colombia?

La transmisión del partido entre México vs Colombia por el amistoso internacional de fecha FIFA se verá por las señales de Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX. En tierras 'cafeteras', podrás verlo vía Caracol TV, RCN Televisión y Caracol Play.

Colombia anuncia su partido ante México por amistoso internacional.

Canales de transmisión para ver México vs Colombia