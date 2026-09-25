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¿A qué hora juega México vs Colombia y dónde ver partido amistoso de fecha FIFA?

Conoce el día, hora y canal de transmisión para ver el partido de México vs Colombia desde el M&T Bank Stadium en Baltimore por amistoso de fecha FIFA.

Diego Medina
México enfrentará a Colombia por un amistoso de fecha FIFA.
México enfrentará a Colombia por un amistoso de fecha FIFA. | Foto: Composición LÍBERO.
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Momento de ver un partido atractivo en esta fecha FIFA entre las selecciones de México y Colombia desde el M&T Bank Stadium. Cada una de las escuadras se preparará de la mejor manera en busca de llegar en óptimas condiciones a los choques oficiales, por lo que acá te damos los horarios y canales de transmisión para no perderte ningún minuto.

Francia y Turquía juegan este viernes por el grupo 1 de la UEFA Nations League 2026-2027.

PUEDES VER: Francia vs Turquía EN VIVO por la UEFA Nations League: alineaciones, hora y dónde ver partido

¿Cuándo juega México vs Colombia por amistoso?

El partido entre México y Colombia por un amistoso internacional de fecha FIFA se llevará a cabo este sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium en Baltimore. Ambos equipos afrontaron la reciente Copa del Mundo y ahora los comandos técnicos evaluarán el presente de sus planteles.

¿A qué hora juega México vs Colombia?

Este choque entre la 'Tri' y los 'cafeteros' inicia a partir de las 8.00 p. m. hora peruana y colombiana (7.00 p. m. hora de México). De igual manera, te damos los horarios para los diferentes países del mundo:

  • México: 7.00 p. m.
  • Perú, Ecuador, Colombia: 8.00 p. m.
  • Venezuela, Bolivia: 9.00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay: 10.00 p. m.

¿Dónde ver México vs Colombia?

La transmisión del partido entre México vs Colombia por el amistoso internacional de fecha FIFA se verá por las señales de Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX. En tierras 'cafeteras', podrás verlo vía Caracol TV, RCN Televisión y Caracol Play.

México vs Colombia

Colombia anuncia su partido ante México por amistoso internacional.

Canales de transmisión para ver México vs Colombia

  • Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, Deportes RCN, Caracol Play
  • Costa, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá: TUDN, Azteca Deportes, Claro Sports
  • Cuba, República Dominicana, Nicaragua: Claro Sports
  • México: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX
  • Puerto Rico: ViX
  • Estados Unidos: TUDN USA, Univision, Univision NOW, ViX
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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