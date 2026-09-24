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Partido entre Alianza Lima vs Deportivo Moquegua por el Clausura sufre severo cambio

El partido entre Alianza Lima ante Deportivo Moquegua por el Torneo Clausura 2026 tuvo un fuerte cambio por parte de la Liga de Fútbol Profesional de Perú.

Luis Blancas
El encuentro entre Alianza Lima y Deportivo Moquegua por el Torneo Clausura sufre fuerte cambio
El encuentro entre Alianza Lima y Deportivo Moquegua por el Torneo Clausura sufre fuerte cambio | Composición: Líbero
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Alianza Lima y Deportivo Moquegua jugarán por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Si bien este encuentro del equipo íntimo estaba programado para disputarse a una hora, ahora la Liga de Fútbol Profesional de Perú confirmó que tendrá nuevo horario para todos los hinchas blanquiazules.

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El encuentro entre Alianza Lima y Deportivo Moquegua por el Torneo Clausura sufre fuerte cambio

La Liga 1 anunció en sus redes sociales la nueva hora del partido entre Alianza y Deportivo Moquegua, que se disputará en el Estadio 25 de Noviembre. El encuentro, previsto inicialmente para la 1.00 p. m., comenzará finalmente a la 1.15 p. m.

La Liga 1 anunció el nuevo horario del partido entre Alianza y Deportivo Moquegua

La Liga 1 anunció el nuevo horario del partido entre Alianza y Deportivo Moquegua

Cabe señalar que el encuentro del conjunto blanquiazul frente al equipo moqueguano será decisivo, pues los dirigidos por Pablo Guede siguen peleando por conservar el liderato de la tabla acumulada y asegurar así su clasificación directa a la gran final.

Del mismo modo, Alianza Lima aún conserva posibilidades de proclamarse campeón del Torneo Clausura, por lo que una victoria como visitante frente a Deportivo Moquegua podría darle un impulso adicional de cara a los encuentros que le restan en el calendario.

¿Qué partidos le restan a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026?

Tras el parón por la fecha FIFA, Alianza deberá disputar siete encuentros más por el Clausura, en los que se medirá con Cusco FC, Atlético Grau, Deportivo Moquegua, Sporting Cristal, Cienciano, Chankas y FC Cajamarca.

  • Cusco FC vs Alianza Lima | Fecha 11
  • Alianza Lima vs Atlético Grau | Fecha 12
  • Deportivo Moquegua vs Alianza Lima | Fecha 13
  • Sporting Cristal vs Alianza Lima | Fecha 14
  • Alianza Lima vs Cienciano | Fecha 15
  • Chankas vs Alianza Lima | Fecha 16
  • Alianza Lima vs FC Cajamarca | Fecha 17
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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