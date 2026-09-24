¿Cuándo y a qué hora ver la Laver Cup 2026 con Ignacio Buse?

La Laver Cup 2026 reunirá durante tres días a algunas de las principales figuras del tenis mundial y tendrá a Ignacio Buse como uno de los representantes del Team World. El peruano fue convocado como alternante del conjunto liderado por Andre Agassi y mantiene posibilidades de disputar alguno de los encuentros del torneo, que se desarrollará desde este viernes 25 hasta el domingo 27.

Buse integrará el Team World junto a Taylor Fritz, Alex de Miñaur, Alexander Bublik, Brandon Nakashima, Learner Tien y Francisco Cerúndolo. Por ahora, su participación dependerá de las decisiones del equipo durante la competencia, por lo que los aficionados peruanos estarán atentos a la programación de cada jornada para conocer si finalmente tendrá la oportunidad de debutar.

¿A qué hora se juegan los partidos de la Laver Cup 2026?

El torneo estará dividido en cinco sesiones a lo largo de tres días. El viernes y sábado habrá jornadas diurnas y vespertinas, mientras que el domingo se disputará un único turno. En horario de Perú, el cronograma quedó establecido de la siguiente manera:

Viernes 25 de septiembre

* Jornada diurna: desde las 7.00 a. m.

* Jornada vespertina: desde la 1.00 p. m.

Sábado 26 de septiembre

* Jornada diurna: desde las 7.00 a. m.

* Jornada vespertina: desde la 1.00 p. m.

Domingo 27 de septiembre

* Único turno: desde las 6.00 a. m.

La Laver Cup 2026 se jugará del viernes 25 hasta el domingo 27 de septiembre

¿Dónde ver la Laver Cup con Ignacio Buse?

La Laver Cup podrá seguirse en Perú a través de DIRECTV, que transmitirá los encuentros por sus canales 622, 1625 y 1622 HD, además de su plataforma de streaming DGO.

¿Cómo se juega la Laver Cup?

Los partidos de singles y dobles se disputan al mejor de tres sets. Si existe igualdad después de los dos primeros parciales, el tercer set se define mediante un supertiebreak de 10 puntos. Cada tenista debe disputar al menos un partido de individuales durante los dos primeros días, aunque ningún jugador puede participar en singles más de dos veces durante todo el torneo.

En dobles, al menos cuatro de los seis integrantes de cada equipo deben participar. Además, ninguna pareja puede repetir combinación durante la competencia, salvo una excepción en la tercera jornada si el marcador llega igualado a 12-12 y ese encuentro resulta determinante para definir al ganador de la Laver Cup.