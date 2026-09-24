¿Dónde ver a Ignacio Buse en la Laver Cup 2026?

Ignacio Buse atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera y tendrá una nueva oportunidad de medirse ante algunas de las principales figuras del tenis mundial. El peruano fue convocado para integrar el Team World en la Laver Cup 2026, torneo que se disputará del 25 al 27 de septiembre en Londres y que enfrentará a los mejores representantes de Europa contra el equipo del resto del mundo. Conoce dónde ver este certamen con nuestro compatriota en acción.

¿Qué canal transmite la Laver Cup con Ignacio Buse?

Los partidos de la Laver Cup 2026, incluyendo los compromisos en los que participe Ignacio Buse, podrán seguirse en vivo a través de DIRECTV y DGO. La señal encargada de transmitir el torneo será ESPN, disponible en los canales 622/1625 y 1622/1625 en HD del servicio de televisión satelital de DIRECTV.

Asimismo, los aficionados al tenis podrán seguir la competencia mediante DGO, plataforma de streaming y televisión en vivo de DIRECTV. De esta manera, los seguidores peruanos tendrán diferentes alternativas para acompañar a Buse durante su participación en uno de los torneos por equipos más destacados del calendario internacional.

Convocatoria de Ignacio Buse a la Laver Cup 2026. Foto: Laver Cup.

El tenista nacional llega a esta importante cita internacional después de conseguir el ansiado cupo a las Qualifiers 2027 de la Copa Davis, por lo que buscará prolongar su buen momento en el circuito ATP. Buse compartirá equipo con jugadores de la talla de Taylor Fritz, Alex de Miñaur, Alexander Bublik, Brandon Nakashima, Learner Tien y Francisco Cerúndolo.

Ignacio Buse y el poderoso Team World

El equipo del resto del mundo tendrá como capitán a Andre Agassi, una de las grandes leyendas del tenis internacional. La presencia de Buse supone un nuevo desafío para el peruano, quien tendrá la posibilidad de competir en un escenario de primer nivel y frente a destacados exponentes del tenis europeo.

En el otro lado estará el Team Europe, que contará con nombres de gran relevancia como Carlos Alcaraz, Alexander Zverev y Casper Ruud. El conjunto europeo también estará integrado por Jakub Mensik, Flavio Cobolli, Rafael Jódar y Arthur Fery, mientras que Yannick Noah será el capitán.

La Laver Cup 2026 se disputará sobre cancha dura en el The O2 Arena de Londres, uno de los recintos más reconocidos del Reino Unido. El certamen se juega anualmente desde 2017 y fue impulsado por Roger Federer a través de Team 8. El torneo representa así una nueva vitrina para Ignacio Buse, quien buscará aprovechar esta experiencia junto a reconocidos jugadores del circuito y continuar dando pasos importantes en su carrera profesional.