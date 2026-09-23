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¡Orgullo nacional! Peruano Piero Guaylupo consiguió su contrato con UFC y Dana White lo elogió
Dana White, presidente de la UFC, elogió la pelea y la consideró una posible candidata a pelea del año. A sus 21 años, Guaylupo reafirma su potencial en la escena internacional de artes marciales.
El Perú se posiciona nuevamente en la cima de las artes marciales mixtas a nivel internacional. Piero Guaylupo destacó al vencer al inglés Callum Connor en un emocionante combate entre invictos, un resultado que lo acerca a la posibilidad de firmar un contrato con la UFC, la organización más prestigiosa del mundo en este deporte.
Desde el inicio del enfrentamiento, Guaylupo mostró su calidad, aplicando una estrategia efectiva de striking y manteniendo una presión constante sobre su oponente. A pesar de los intentos de Connor por complicar la pelea con su experiencia, la potencia y el ritmo de golpes del peruano fueron decisivos, inclinando la balanza a su favor.
Al finalizar el segundo asalto, el británico ya mostraba signos de desgaste, mientras que Guaylupo se acercaba cada vez más a la victoria. Tras tres asaltos, los jueces dictaminaron un triunfo unánime para el peruano, con un marcador de 30-27 en todas las tarjetas.
Con esta victoria contundente, Guaylupo no solo amplía su impresionante racha invicta, sino que también deja una marca significativa ante los cazatalentos, fortaleciendo su candidatura para unirse al roster principal de la UFC.
Piero Guaylupo logró vencer al inglés Callum Connor.
Dana White elogia a Piero Guaylupo
El presidente de la UFC, Dana White, elogió al luchador nacional: "Ambos están en el hospital ahora mismo por precaución, Callum y Piero. Fue una de las mejores peleas que verán, sea martes, sábado o cualquier día. Puede ser candidata a pelea del año".
Piero, a sus 21 años, sorprendió con su desempeño en el ring, según lo manifestado por White. El dirigente también aclaró la razón por la cual Connor mantuvo su conexión con la UFC, a pesar de haber dejado de ser invicto. "Se requieren dos para lograr algo significativo. Me quedo con ambos", añadió, subrayando la importancia de la colaboración en el deporte.
¡Vamos al Circo!
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