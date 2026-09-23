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Sport Boys reveló la lesión que sufrió Nicolás Da Campo ante Melgar por el Clausura
Sport Boys informó a su hinchada la fuerte lesión que padece Nicolás Da Campo ante FBC Melgar por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Sport Boys recibió una mala noticia luego de su último partido ante Melgar. Nicolás Da Campo tuvo que ser sometido a evaluaciones médicas tras lesionarse durante el encuentro del pasado sábado y el club chalaco confirmó que el volante argentino será baja por un problema en la rodilla.
Sport Boys y la lesión que sufrió Nicolás Da Campo en el Torneo Clausura 2026
Los exámenes realizados al futbolista determinaron que presenta un esguince de grado 2-3 del ligamento colateral medial (LCM), además de un esguince de grado 2 del ligamento cruzado anterior (LCA). Se trata de una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas mientras continúa con su proceso de recuperación.
A través de sus canales oficiales, Sport Boys informó que Da Campo ya inició el tratamiento correspondiente y permanecerá bajo observación del departamento médico del club.
Sport Boys informó la lesión de Nicolás Da Campo
El conjunto rosado precisó que el tiempo que necesitará el argentino para volver a competir todavía no está definido. "Se encuentra bajo tratamiento y seguimiento permanente por parte del cuerpo médico del club. Los plazos de recuperación y retorno a la competencia estarán determinados por su evolución clínica, funcional y deportiva, así como por su respuesta al tratamiento".
De esta manera, Sport Boys deberá afrontar sus próximos compromisos sin uno de sus mediocampistas, a la espera de conocer cómo evoluciona Da Campo durante las siguientes semanas. El club seguirá evaluando su condición antes de establecer una fecha estimada para su regreso.
¿Cómo le va a Nicolás Da Campo en Sport Boys?
Nicolás Da Campo se incorporó a Sport Boys en 2025 procedente de Temperley, de Argentina. Sumando la temporada pasada y la actual, 2026, el volante argentino acumula 57 encuentros y 8 goles con la camiseta del club. En la actualidad, es una de las piezas clave del planteamiento de Carlos Desio.
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