Sport Boys reveló la lesión que sufrió Nicolás Da Campo ante Melgar por el Clausura

Sport Boys recibió una mala noticia luego de su último partido ante Melgar. Nicolás Da Campo tuvo que ser sometido a evaluaciones médicas tras lesionarse durante el encuentro del pasado sábado y el club chalaco confirmó que el volante argentino será baja por un problema en la rodilla.

Sport Boys y la lesión que sufrió Nicolás Da Campo en el Torneo Clausura 2026

Los exámenes realizados al futbolista determinaron que presenta un esguince de grado 2-3 del ligamento colateral medial (LCM), además de un esguince de grado 2 del ligamento cruzado anterior (LCA). Se trata de una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas mientras continúa con su proceso de recuperación.

A través de sus canales oficiales, Sport Boys informó que Da Campo ya inició el tratamiento correspondiente y permanecerá bajo observación del departamento médico del club.

Sport Boys informó la lesión de Nicolás Da Campo

El conjunto rosado precisó que el tiempo que necesitará el argentino para volver a competir todavía no está definido. "Se encuentra bajo tratamiento y seguimiento permanente por parte del cuerpo médico del club. Los plazos de recuperación y retorno a la competencia estarán determinados por su evolución clínica, funcional y deportiva, así como por su respuesta al tratamiento".

De esta manera, Sport Boys deberá afrontar sus próximos compromisos sin uno de sus mediocampistas, a la espera de conocer cómo evoluciona Da Campo durante las siguientes semanas. El club seguirá evaluando su condición antes de establecer una fecha estimada para su regreso.

¿Cómo le va a Nicolás Da Campo en Sport Boys?

Nicolás Da Campo se incorporó a Sport Boys en 2025 procedente de Temperley, de Argentina. Sumando la temporada pasada y la actual, 2026, el volante argentino acumula 57 encuentros y 8 goles con la camiseta del club. En la actualidad, es una de las piezas clave del planteamiento de Carlos Desio.