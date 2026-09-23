Sinuano Noche de hoy miércoles 23 de septiembre de 2026 EN VIVO: resultados y números ganadores

El Sinuano Noche regresa con una nueva edición que promete premiar a los afortunados participantes de Colombia. Revisa los resultados del último sorteo de HOY, miércoles 23 de septiembre y números ganadores de la popular lotería. Coteja AQUÍ tu boleto.

Resultados Sinuano Noche de hoy miércoles 23 de septiembre: NÚMERO GANADOR 18:38 Bienvenidos En esta edición especial de Líbero podrás seguir todos los detalles de la transmisión del Sinuano Noche de hoy miércoles 23 de septiembre. ¿Ya compró su boleto? Revise los resultados y números ganadores.

¿Cómo se reclama el premio del Sinuano?

Para reclamar un premio del Sinuano en Colombia, el ganador debe conservar el tiquete original en buen estado y verificar que los números coincidan con el resultado oficial del sorteo. Para realizar el cobro, debe acudir a un punto de venta autorizado y presentar su documento de identidad original junto con una copia legible.

En el caso de premios de mayor valor, pueden solicitarse requisitos adicionales. Si el premio se encuentra entre 48 y 181 UVT, el ganador debe diligenciar el formato SIPLAFT. Cuando el premio supera las 182 UVT, también se requiere una certificación bancaria vigente, con una antigüedad máxima de 30 días.