Mujer finge tomar fotos en pichanga, pero en realidad revisaba celular: "Ahora se graba así"

Una pichanga, un celular y una estrategia digna de película. Una mujer se convirtió en protagonista de un curioso momento que rápidamente llamó la atención en TikTok, luego de que aparentemente usara el teléfono de su pareja para tomar fotografías durante un partido de fútbol; sin embargo, la verdadera misión era otra.

Mientras los jugadores estaban concentrados en la cancha, ella parecía estar muy pendiente de capturar cada jugada con la cámara. Pero el supuesto trabajo de fotógrafa tenía un detalle inesperado: en realidad, estaba aprovechando el momento para revisar el celular tranquilamente.

Otro video de TikTok muestra a una joven en una situación similar durante un partido de vóley, ya que fue captada revisando las conversaciones en lo que sería el celular de su pareja. La escena fue grabada y compartida en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en reaccionar con comentarios y ocurrencias.

"Yo cambiaba la carcasa y miraba como si fuera el mío", "Ustedes ven un vídeo yo veo un tutorial", "La próxima exportan el chat, se lo envían y lo leen con paciencia, de paso tienen las pruebas", "Por eso se da la cámara sin desbloquear el teléfono", "Ese hombre ya está muerto", "Por eso uno tiene que tener 2 celulares", "Con razón no había fotos y me dijo que sí tomó", comentaron los usuarios.

Cabe precisar que los videos forman parte de una broma preparada para generar contenido en TikTok, donde las situaciones son grabadas con fines de entretenimiento para las páginas que los comparten. La ocurrencia rápidamente llamó la atención de los usuarios y logró acumular miles de reproducciones y ‘me gusta’, además de numerosos comentarios de internautas que tomaron con humor la curiosa escena.