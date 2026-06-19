Cómo TikTok cambió la forma de vivir el fútbol

Lima, Perú. 17 de junio de 2026.— Durante décadas, el fútbol se vivió en la tribuna, frente al televisor o pegado a la radio. Hoy, millones de fanáticos lo experimentan en un espacio donde cada jugada puede volverse viral, cada reacción se replica en miles de versiones y cada aficionado tiene voz: el feed de TikTok. La plataforma amplificó la pasión deportiva, convirtiéndola en una conversación global y colectiva.

TikTok es el hub de descubrimiento donde el deporte encontró su nueva casa, y los números lo confirman: el 72% de los usuarios de TikTok a nivel global disfruta del contenido deportivo creado por fans, como repeticiones, edits y reacciones. Además, el 85% utiliza TikTok como segunda pantalla durante eventos en vivo, complementando con la transmisión tradicional. Esta dinámica convierte cada partido en una experiencia compartida, donde los goles se celebran, las jugadas se analizan y las emociones se viralizan en cuestión de segundos.

El último Mundial ya dio una muestra clara, mientras 5 mil millones de personas siguieron el torneo a nivel global, en TikTok se visualizaron más de 20 mil millones de videos y se publicaron más de 430 mil contenidos alrededor del evento, solo en Latinoamérica. La región, de hecho, lidera el engagement global: los videos deportivos en LATAM registran 58% más de vistas por video que en otras regiones, confirmando que el fútbol se vive con intensidad digital.

En Perú, esta tendencia se refleja en la nueva edición del torneo: durante la semana del 8 al 11 de junio, los videos relacionados al mundial tuvieron 196 millones de visualizaciones por parte de los usuarios peruanos, casi un 70% más que la semana anterior, y solo en el día del partido inaugural se registraron 81 millones de visualizaciones en contenidos del tema, generando +80% más visualizaciones que el día anterior. Esto demuestra la relevancia de TikTok como parte fundamental de cómo se vive hoy el fútbol en Perú y el mundo. Entre los hashtags más buscados por los peruanos se encuentran: #mundial2026, #fifaworldcup, #futbol, #mundial, #futbolperuano, entre otros.

El Mundial, dentro de la plataforma

Para esta fecha especial, TikTok lanzó un Centro de Información de la Copa Mundial dentro de la plataforma, un espacio interactivo donde los fanáticos podrán explorar datos de cada selección y sus jugadores, el calendario completo de partidos, novedades sobre entradas y contenido exclusivo. También podrán encontrar stickers, filtros y funciones de gamificación especiales para acompañar cada instancia del Mundial. Para los socios de comunicación oficiales, el acuerdo habilita además transmisiones en vivo de fragmentos de partidos, acceso a clips curados y más a través de TikTok.

Sin dudas, TikTok es el lugar ideal para vivir la fiesta del fútbol que conecta a fanáticos alrededor del planeta. En 2022, la final del Mundial reunió a 1.5 mil millones de espectadores, y 1.6 mil millones de usuarios disfrutaron de todo el torneo en TikTok.

TikTok es el lugar ideal para vivir la fiesta del fútbol.

Del feed a la conversación global

Más allá del Mundial, el fútbol en TikTok funciona como una conversación abierta y colectiva: jugadas que se vuelven virales, reacciones que se replican en miles de versiones y comunidades que se forman alrededor de un equipo, un jugador o un partido. Esa conversación, además, llega a todas las audiencias: el 64% de las mujeres elige TikTok como plataforma de referencia para contenido deportivo, y el 46% de las vistas globales de deporte en la plataforma durante el primer semestre de 2025 provinieron de usuarias. La dinámica también impacta en la pantalla grande: los fanáticos son un 42% más propensos a ver partidos en vivo después de consumir contenido deportivo en TikTok, lo que confirma que la plataforma no compite con la transmisión, sino que la complementa. Porque en TikTok el fútbol no solo se mira: se juega, se comparte y se vive en comunidad.

Para seguir toda la cobertura, buscá "Copa Mundial de la FIFA" en TikTok.

Acerca de TikTok:

TikTok es una plataforma de entretenimiento y el principal destino de vídeos cortos grabados con dispositivos móviles. Nuestra misión consiste en potenciar la creatividad y hacer disfrutar a la gente. Las sedes internacionales de TikTok se encuentran en Los Ángeles y en Singapur, y cuenta con oficinas en Buenos Aires, Ciudad de México, San Pablo, Nueva York, Londres, Dublín, París, Berlín, Dubái, Yakarta, Seúl y Tokio, entre otras.