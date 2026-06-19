¿Por qué la Embajada de EE. UU. en el Perú CIERRA sus instalaciones este viernes 19 de junio? Esto es lo que se sabe

La Embajada de Estados Unidos en el Perú dispuso la suspensión temporal de sus servicios consulares y administrativos este viernes 19 de junio, una medida que tomó por sorpresa a los usuarios con trámites programados de visas, pasaportes y atención ciudadana. El cierre incluye tanto la sede principal como la sección consular, lo que afectará la atención presencial durante toda la jornada. Sin embargo, la representación diplomática aclaró que se trata de una interrupción puntual y que las operaciones se retomarán con normalidad el lunes 22 de junio.

¿Por qué la Embajada de Estados Unidos en el Perú cierra sus instalaciones hoy, viernes 19 de junio?

De acuerdo con la información oficial difundida por la misión diplomática en sus canales institucionales, la medida responde a una suspensión operativa de carácter temporal y no permanente. En su comunicado, la Embajada de Estados Unidos en el Perú señaló textualmente: "El viernes 19 de junio la Embajada permanecerá cerrada. Retomaremos nuestra atención regular el lunes 22 de junio".

La Embajada de Estados Unidos en Perú informó que no atenderá al público este viernes 19 de junio.

Este cierre implica que no se realizarán trámites regulares durante la fecha indicada, incluidos los procesos de visado, renovación de pasaportes y otros servicios para ciudadanos estadounidenses. La entidad también precisó que las actividades presenciales y la atención al público se reanudarán en su horario habitual a partir del lunes 22 de junio, por lo que los usuarios deberán reprogramar sus citas o esperar la reapertura del sistema.

Hasta el momento, la Embajada no ha brindado detalles adicionales sobre las razones específicas de la suspensión ni ha informado cambios en el cronograma de atención para los días posteriores. Por ello, se recomienda a los usuarios mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales para evitar contratiempos en sus gestiones consulares.

El 19 de junio es feriado en Estados Unidos

La decisión coincide con la conmemoración del Juneteenth National Independence Day, feriado oficial en Estados Unidos que recuerda la emancipación de las últimas personas esclavizadas en 1865 en Texas. Como parte del calendario federal, este día implica la suspensión de labores en oficinas gubernamentales, tribunales y misiones diplomáticas en todo el mundo.

Coincidencia con el calendario de movilizaciones políticas locales

El cierre también se da en una jornada marcada por movilizaciones políticas en Lima, donde el partido Juntos por el Perú convocó a una marcha desde el Campo de Marte. La concentración se realiza en medio de cuestionamientos públicos sobre las tendencias del conteo electoral de la segunda vuelta presidencial, mientras las autoridades han reforzado la vigilancia en zonas estratégicas, incluidos los alrededores de sedes diplomáticas, para resguardar el orden durante las protestas.