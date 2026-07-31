¿Desde cuándo regirá el AUMENTO de sueldo mínimo de S/1.300 anunciado por Keiko Fujimori?

La presidenta Keiko Fujimori anunció durante su primer Mensaje a la Nación, el pasado 28 de julio, que la Remuneración Mínima Vital (RMV) se incrementará de S/1.130 a S/1.300, una medida que tiene el objetivo de mejorar el ingreso de los trabajadores formales del país. Tras esta noticia, surgen diversas dudas como la fecha en la que entrará en vigencia este monto.

Por otra parte, es importante mencionar que el anuncio también contempla un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas (mypes), con el fin de reducir el impacto del mayor costo laboral. ¿Cuándo se dará el aumento del sueldo mínimo y la bonificación? Conoce todo lo que se sabe al respecto.

¿Cuándo regirá el AUMENTO de sueldo mínimo?

Aunque el incremento ya fue anunciado oficialmente por la mandataria, todavía no existe una fecha de entrada en vigencia. Durante su discurso, Keiko Fujimori confirmó que el salario mínimo será elevado a S/1.300, pero no precisó desde qué día comenzará a aplicarse la nueva remuneración. Para ello, el Gobierno deberá publicar la norma correspondiente en el diario oficial El Peruano.

El Poder Ejecutivo definirá la fecha para que entre en vigor el aumento del sueldo mínimo.

En medio de este contexto, hay que tener en cuenta un dato sumamente importante: en la última década, el tiempo transcurrido entre el anuncio de un incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) y su aplicación efectiva ha variado entre uno y cuatro meses, por lo que se estima que se podría repetir el mismo plazo.

Por el momento, trabajadores y empleadores deberán esperar la publicación del decreto que oficialice el incremento y establezca la fecha exacta de aplicación. Hasta que ello ocurra, la remuneración mínima vigente continúa siendo de S/1.130, mientras el Ejecutivo define los detalles de la implementación del nuevo salario mínimo.

¿A quiénes beneficiará el aumento de sueldo mínimo?

La nueva RMV beneficiará principalmente a los trabajadores del sector privado que perciben el sueldo mínimo y laboran bajo el régimen formal. Asimismo, el Poder Ejecutivo señaló que el aumento estará acompañado por un bono extraordinario para las mypes, con el objetivo de facilitar la formalización del empleo y ayudar a las pequeñas empresas a afrontar el incremento de la planilla.

Con este anuncio, el salario mínimo pasará de S/1.130 a S/1.300, lo que representa un incremento de S/170, equivalente a aproximadamente un 15% respecto al monto vigente. Esta medida forma parte de las acciones económicas planteadas por el nuevo Gobierno para impulsar el consumo interno y fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores.