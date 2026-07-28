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Keiko Fujimori promete duplicar Pensión 65 durante su Mensaje a la Nación: ¿cuánto recibirían los beneficiarios?

La medida busca ampliar la protección social de los adultos mayores en pobreza extrema y facilitar el acceso al programa en las zonas más alejadas del país.

María Zapata
Pensión 65, mensaje a la Nación de Keiko
Pensión 65, mensaje a la Nación de Keiko
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La presidenta constitucional, Keiko Fujimori, anunció que el programa Pensión 65 duplicará el monto del subsidio, pasando de S/ 350 a S/ 700 cada dos meses para los adultos mayores que viven en condición de pobreza extrema. La medida constituye el primer paso hacia la implementación gradual de una pensión universal. Asimismo, el Ejecutivo desplegará brigadas móviles de afiliación en zonas rurales, amazónicas, altoandinas y de frontera para asegurar que el beneficio llegue a toda la población objetivo.

¿Cuándo y dónde ver el primer Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori por Fiestas Patrias?

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María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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