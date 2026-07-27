Alianza Lima impacta con fuerte noticia sobre Piero Cari: "El cuerpo técnico decidió..."

Uno de los futbolistas que más demostró en el campo la temporada pasada, con la camiseta de Alianza Lima, fue Piero Cari, mediocampista nacional que contó con la aprobación de Néstor Gorosito para jugar tanto en Liga 1 como Copa Libertadores. Pese a ello, esta campaña no ha sido tomado en cuenta por Pablo Guede y recientemente se conoció información importante.

No es novedad la ausencia del volante cada fin de semana en los encuentros blanquiazules, pero sí llamó la atención en algunos que ni siquiera haya sido convocado por el comando técnico. Ante ello, el periodista Gerson Cuba buscó aclarar todas las dudas.

"Piero Cari no viajó a Cutervo debido a una ligera molestia en la rodilla. Por precaución, el cuerpo técnico de Alianza Lima decidió no incluirlo en la convocatoria", indicó el mencionado comunicador a través de sus redes sociales.

Piero Cari era titular en Alianza Lima durante el 2025.

"La expectativa es que durante esta semana vuelva a entrenar con normalidad y quede nuevamente a disposición", agregó. De esta forma, se espera que pronto vuelva a trabajar junto al resto de sus compañeros para que Pablo Guede vea si le da minutos con Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026.

¿Cuánto vale Piero Cari?

Actualmente, el mediocampista peruano tiene un valor de 500 mil euros en el mercado de transferencias y, aunque es uno de sus precios más altos, se ha devaluado ligeramente en el mercado si lo comparamos con los 600 mil euros que cotizaba el año pasado en Alianza Lima.