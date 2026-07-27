Roberto Mosquera, técnico de Sporting Cristal, se pronunció en la previa del encuentro entre el conjunto cervecero y Red Bull Bragantino, por el partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El estratega analizó el compromiso y tuvo un fuerte calificativo para el cuadro brasileño.

¿Qué dijo Roberto Mosquera sobre RB Bragantino?

A su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Roberto Mosquera fue abordado por la prensa y señaló que confía en sacar un resultado positivo que permita a los bajopontinos clasificar a la siguiente instancia del certamen continental. Asimismo, no tuvo reparos en calificar a su rival de turno como un equipo "pesado".

"Nosotros tenemos una claridad sobre lo que significa torneos internacionales, porque vemos fútbol internacional y sabemos dónde está el nivel del fútbol brasilero. De todo lo que conozco del fútbol, siempre el fútbol brasilero ha estado entre los más difíciles para enfrentar. Yo creo que lo que nos allana el camino es el buen partido que hicimos (en la ida). Vamos con mucha ilusión, conocemos a ese equipo (Bragantino), es un equipo pesado, pero creo que si nosotros podemos repetir el partido que hicimos en Lima creo que podemos seguir soñando", sentenció Mosquera.

De esta forma, la delegación celeste partió a Brasil con el objetivo de sacar un resultado positivo que les permita avanzar a la siguiente instancia. Recordemos que el ganador de esta llave enfrentará a Atlético Mineiro de Brasil por los octavos de final de la Copa Sudamericana. En el encuentro de ida, Cristal y Bragantino igualaron 0-0. La visita terminó con un hombre menos tras la expulsión de Fernando a los 90+1’.

Sporting Cristal y Bragantino empataron 0-0 en la ida.

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal por la Liga 1?

Respecto al torneo local, Sporting Cristal enfrentará a Juan Pablo II College el próximo domingo 2 de agosto en el Estadio Alberto Gallardo a las 11:00 a.m. (hora peruana) por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026.