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Sinuano Día de HOY, martes 18 de agosto EN VIVO: a qué hora juega, estadística y resultados
Revisa los resultados EN VIVO del sorteo Sinuano Día de HOY, martes 18 de agosto, que regresa a Colombia. Sepa cómo jugó y coteje su boleto desde las 2:30 p. m.
¡La suerte puede cambiar tu vida! HOY, martes 18 de agosto, los seguidores del Sinuano Día vuelven a participar del sorteo y en esta nota podrás conocer a qué hora se realiza el sorteo, revisar las estadísticas y consultar los resultados EN VIVO apenas sean anunciados. ¿Ya tienes tu número? ¡Sigue todos los detalles!
PUEDES VER: ¿Saliste ganador? Resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche del lunes 17 de agosto
Sinuano Día y Noche de HOY, martes 18 de agosto EN VIVO: resultados del último sorteo
Bienvenidos
HOY, martes 18 de agosto de 2026 se llevará a cabo un nuevo sorteo de Sinuano Día y Sinuano Noche. Consulte AQUÍ los resultados y números ganadores, conozca los horarios de juego y verifique su boleto. ¡Mucha suerte!
¿Dónde comprar boletos del sorteo Sinuano?
Los boletos del Sinuano se pueden adquirir en puntos de venta autorizados en Colombia. El juego tiene presencia especialmente en la región Caribe y cuenta con una amplia red de comercialización. Para comprar, lo recomendable es acudir a un punto de venta oficial o autorizado del Sinuano y realizar allí la apuesta.
- Puntos físicos autorizados: SuperGIROS, Red de Servicios de Córdoba (Record) y Red de Loterías del Sinú.
- Compra por internet: Sitio oficial de Record y plataformas autorizadas.
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