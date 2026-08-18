0

Sinuano Día de HOY, martes 18 de agosto EN VIVO: a qué hora juega, estadística y resultados

Revisa los resultados EN VIVO del sorteo Sinuano Día de HOY, martes 18 de agosto, que regresa a Colombia. Sepa cómo jugó y coteje su boleto desde las 2:30 p. m.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados EN VIVO del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, martes 18 de agosto.
Revisa los resultados EN VIVO del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, martes 18 de agosto. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
COMPARTIR

¡La suerte puede cambiar tu vida! HOY, martes 18 de agosto, los seguidores del Sinuano Día vuelven a participar del sorteo y en esta nota podrás conocer a qué hora se realiza el sorteo, revisar las estadísticas y consultar los resultados EN VIVO apenas sean anunciados. ¿Ya tienes tu número? ¡Sigue todos los detalles!

Resultados Sinuano Noche: qué jugó y números ganadores de la lotería en un día festivo.

PUEDES VER: ¿Saliste ganador? Resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche del lunes 17 de agosto

Sinuano Día y Noche de HOY, martes 18 de agosto EN VIVO: resultados del último sorteo

09:32
18/8/2026

Bienvenidos

HOY, martes 18 de agosto de 2026 se llevará a cabo un nuevo sorteo de Sinuano Día y Sinuano Noche. Consulte AQUÍ los resultados y números ganadores, conozca los horarios de juego y verifique su boleto. ¡Mucha suerte!

¿Dónde comprar boletos del sorteo Sinuano?

Los boletos del Sinuano se pueden adquirir en puntos de venta autorizados en Colombia. El juego tiene presencia especialmente en la región Caribe y cuenta con una amplia red de comercialización. Para comprar, lo recomendable es acudir a un punto de venta oficial o autorizado del Sinuano y realizar allí la apuesta.

  • Puntos físicos autorizados: SuperGIROS, Red de Servicios de Córdoba (Record) y Red de Loterías del Sinú.
  • Compra por internet: Sitio oficial de Record y plataformas autorizadas.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Horóscopo de HOY, martes 18 de agosto de 2026: cómo te irá en el amor, salud y dinero según tu signo zodiacal

  2. Día del Niño Peruano 2026: las mejores frases e imágenes para dedicar HOY, domingo 12 de abril

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

PRECIO

S/ 31.90
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano