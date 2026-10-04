- Hoy:
- Partidos de hoy
- Portugal vs Noruega
- Selección peruana
- Alianza Lima
- Universitario
- Acumulado Liga 1
- Tabla Clausura
Diego Kochen es resaltado por ESPN y destacan su nacionalidad peruana: "Impresionante"
Diego Kochen sorprendió con su buen rendimiento a ESPN y la prestigiosa cadena internacional resaltó su nacionalidad peruana.
Uno de los futbolistas que buscó la selección peruana hace unos años fue Diego Kochen, nacido en Estados Unidos que, debido a sus raíces, podía defender a la Bicolor. No obstante, el guardameta rechazó el llamado de la FPF y recientemente fue destacado por ESPN por su buena actuación. Incluso, la cadena internacional destacó su origen incaico.
Resulta que el portero, con pasado en Barcelona de España, eligió defender a Estados Unidos y fue titular en el reciente encuentro ante México que terminó en goleada 3-0 de los suyos. Este encuentro fue de carácter amistoso, aprovechando la fecha FIFA del mes de octubre y sirvió de preparación para las siguientes Eliminatorias Concacaf.
Bajo esa premisa, Diego Kochen tuvo una buena actuación ante los aztecas y tuvo una que otra atajada importante, por lo que sorprendió a los relatores de ESPN y la misma cadena televisiva destacó su performance con una publicación en sus redes sociales donde destacó que tiene raíces peruanas.
"El arquero, de madre peruana y padre venezolano, formado en La Masía y con presente en el Lyngby BK de Dinamarca, le sacó un impresionante remate al Piojo Alvarado y evitó el 1-1 de México ante Estados Unidos", indicó la reconocida empresa internacional.
Trayectoria de Diego Kochen
- Weston Academy
- Tecnofutb. Base
- Barcelona Fútbol Base
- Barcelona Cadete A
- Barcelona Juvenil B
- Barcelona Juvenil A
- Barcelona Atletic
- FC Barcelona
- Lyngby BK
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90