Diego Kochen es resaltado por ESPN y destacan su nacionalidad peruana: "Impresionante"

Uno de los futbolistas que buscó la selección peruana hace unos años fue Diego Kochen, nacido en Estados Unidos que, debido a sus raíces, podía defender a la Bicolor. No obstante, el guardameta rechazó el llamado de la FPF y recientemente fue destacado por ESPN por su buena actuación. Incluso, la cadena internacional destacó su origen incaico.

Resulta que el portero, con pasado en Barcelona de España, eligió defender a Estados Unidos y fue titular en el reciente encuentro ante México que terminó en goleada 3-0 de los suyos. Este encuentro fue de carácter amistoso, aprovechando la fecha FIFA del mes de octubre y sirvió de preparación para las siguientes Eliminatorias Concacaf.

Bajo esa premisa, Diego Kochen tuvo una buena actuación ante los aztecas y tuvo una que otra atajada importante, por lo que sorprendió a los relatores de ESPN y la misma cadena televisiva destacó su performance con una publicación en sus redes sociales donde destacó que tiene raíces peruanas.

"El arquero, de madre peruana y padre venezolano, formado en La Masía y con presente en el Lyngby BK de Dinamarca, le sacó un impresionante remate al Piojo Alvarado y evitó el 1-1 de México ante Estados Unidos", indicó la reconocida empresa internacional.

Trayectoria de Diego Kochen