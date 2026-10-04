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Diego Kochen es resaltado por ESPN y destacan su nacionalidad peruana: "Impresionante"

Diego Kochen sorprendió con su buen rendimiento a ESPN y la prestigiosa cadena internacional resaltó su nacionalidad peruana.

Francisco Esteves
Diego Kochen es resaltado por ESPN.
Diego Kochen es resaltado por ESPN. | Foto: Composición Líbero.
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Uno de los futbolistas que buscó la selección peruana hace unos años fue Diego Kochen, nacido en Estados Unidos que, debido a sus raíces, podía defender a la Bicolor. No obstante, el guardameta rechazó el llamado de la FPF y recientemente fue destacado por ESPN por su buena actuación. Incluso, la cadena internacional destacó su origen incaico.

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Resulta que el portero, con pasado en Barcelona de España, eligió defender a Estados Unidos y fue titular en el reciente encuentro ante México que terminó en goleada 3-0 de los suyos. Este encuentro fue de carácter amistoso, aprovechando la fecha FIFA del mes de octubre y sirvió de preparación para las siguientes Eliminatorias Concacaf.

Bajo esa premisa, Diego Kochen tuvo una buena actuación ante los aztecas y tuvo una que otra atajada importante, por lo que sorprendió a los relatores de ESPN y la misma cadena televisiva destacó su performance con una publicación en sus redes sociales donde destacó que tiene raíces peruanas.

"El arquero, de madre peruana y padre venezolano, formado en La Masía y con presente en el Lyngby BK de Dinamarca, le sacó un impresionante remate al Piojo Alvarado y evitó el 1-1 de México ante Estados Unidos", indicó la reconocida empresa internacional.

Trayectoria de Diego Kochen

  • Weston Academy
  • Tecnofutb. Base
  • Barcelona Fútbol Base
  • Barcelona Cadete A
  • Barcelona Juvenil B
  • Barcelona Juvenil A
  • Barcelona Atletic
  • FC Barcelona
  • Lyngby BK
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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