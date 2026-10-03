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México vs Estados Unidos EN VIVO por amistoso internacional: hora, dónde ver y alineaciones

Conoce todos los detalles del encuentro entre la selección de México y Estados Unidos en una nueva edición del clásico de la CONMEBOL.

Luis Blancas
México vs Estados Unidos jugarán por amistoso
México vs Estados Unidos jugarán por amistoso | Composición: Líbero
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La selección de México se medirá ante Estados Unidos en un partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA, que se disputará en el State Farm Stadium, situado en Glendale, Arizona. Por ello, aquí se detallan la hora, la fecha, dónde verlo y el resto de datos de este atractivo clásico norteamericano.

Colombia perdió 1-0 con Paraguay en un partido amistoso internacional de fecha FIFA.

PUEDES VER: Colombia vs Paraguay EN VIVO HOY por partido amistoso: a qué hora juega, donde mirar y pronóstico

El fútbol de la Concacaf tendrá uno de sus partidos más atractivos cuando México y Estados Unidos se midan nuevamente. El encuentro tendrá carácter amistoso, aunque la rivalidad entre ambos seleccionados hará que el compromiso sea seguido con especial atención por los aficionados de la región.

Estados Unidos llega al partido ante México luego de vencer a Chile

Estados Unidos llega al partido ante México luego de vencer a Chile

México buscará dejar atrás el empate 1-1 conseguido ante Perú y mostrar una versión más contundente en ataque. Estados Unidos, en cambio, llegará con el impulso de haber superado 4-2 a Chile, por lo que intentará trasladar esas buenas sensaciones a este nuevo enfrentamiento ante su histórico rival.

El resultado no tendrá consecuencias oficiales, pero el partido servirá para que ambos entrenadores continúen evaluando alternativas y ajustando sus equipos. Además, será una nueva oportunidad para que las principales figuras de México y Estados Unidos sumen minutos y lleguen mejor preparados a los próximos desafíos internacionales.

¿Cuándo juega México vs Estados Unidos por amistoso?

México y Estados Unidos volverán a medirse el sábado 3 de octubre de 2026 en una nueva edición del clásico de la CONMEBOL desde el State Farm Stadium ubicado en la ciudad de Glendale, Arizona.

¿A qué hora juega México vs Estados Unidos?

El encuentro entre la selección de México y Estados Unidos comenzará a las 7.00 p. m. en Perú. Además, te dejamos los distintos horarios según el país:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 7.00 p. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 9.00 p. m.
  • México y Centroamérica: 6.00 p. m.
  • Estados Unidos: 9.00 p. m. (Washington DC, Miami y Nueva York) y 7.00 p. m. (Los Ángeles)
  • España: 2.00 a. m. (del 4 de octubre de 2026)
México empató ante Perú y así llegará para enfrentar a Estados Unidos

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¿Dónde ver EN VIVO México vs Estados Unidos?

En Sudamérica, el encuentro entre México vs Estados Unidos se emitirá por ESPN y Disney Plus, mientras que en el país mexicano podrá verse a través de Canal 5, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y Claro Sports. Además, en territorio americano la señal estará disponible en fuboTV, Peacock, Telemundo Deportes, Universo, Universo Now, TNT USA, HBO Max, Westwood One y Fútbol de Primera Radio.

México vs Estados Unidos: pronóstico y apuestas

Sobre el papel, Estados Unidos afronta el encuentro como claro favorito para imponerse a México y festejar el triunfo junto a su afición. Consulta las cuotas en las principales casas de apuestas:

CASAS DE APUESTASESTADOS UNIDOSEMPATEMÉXICO
Bet3652.453.302.63
UNIBET2.553.402.90
1XBET2.593.452.91
Betfair2.453.502.70
Bwin2.503.402.65
William Hill2.303.102.75

México vs Estados Unidos: posibles alineaciones

  • México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Gilberto Mora, Erik Lira, Luis Chávez; Roberto Alvarado, Armando González, Hirving Lozano.
  • Estados Unidos: Matt Freese, Alex Freeman, George Campbell, Auston Trusty, Peyton Miller, Yunus Musah, Tyler Adams, Malik Tillman, Cavan Sullivan, Gio Reyna y Justin Ellis

México vs Estados Unidos: historial de enfrentamientos

  • Estados Unidos 1-2 México | Copa de Oro
  • México 2-0 Estados Unidos | Amistoso Internacional
  • Estados Unidos 2-0 México | Liga de Naciones
  • Estados Unidos 3-0 México | Liga de Naciones
  • Estados Unidos 1-1 México | Amistoso Internacional

¿Dónde juegan México vs Estados Unidos?

El encuentro entre México y Estados Unidos se disputará en el State Farm Stadium, situado en Glendale, Arizona. Este recinto cuenta con una capacidad para 63.400 espectadores.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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