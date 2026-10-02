¿A qué hora juega España vs República Checa y dónde ver partido por UEFA Nations League?

España se enfrenta a República Checa en partido correspondiente a la UEFA Nations League 2026-27 que se jugará en la ciudad de Oviedo. Conoce horarios y canales para que no te pierdas este encuentro que promete mucha emoción de principio a fin.

¿Cuándo juega España vs República Checa?

El partido entre España vs República Checa se juega este sábado 3 de octubre, en el estadio Municipal Carlos Tartiere, recinto ubicado en la localidad de Oviedo.

¿A qué hora juega España vs República Checa?

Perú, Colombia y Ecuador: 13.45 horas

Bolivia y Venezuela: 14.45 horas

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 15.45 horas

México y Honduras: 12.45 horas

Estados Unidos: 14.45 horas (Miami y Nueva York) y 11.45 horas (Los Ángeles)

España: 20.45 horas

¿Dónde ver España vs República Checa?

Perú: ESPN y Disney+

Argentina: ESPN y Disney+

Colombia: ESPN y Disney+

Ecuador: ESPN y Disney+

Paraguay: ESPN y Disney+

Uruguay: ESPN y Disney+

Bolivia: ESPN y Disney+

Venezuela: ESPN y Disney+

México: Sky Sports, Sky+ e Izzi

Estados Unidos: FOX Sports 2, FOX One, fuboTV y ViX

España: TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV

España vs República Checa: previa del partido

Las selecciones de España y República Checa se ven las caras en una jornada decisiva de la fase de grupos de la UEFA Nations League. El combinado español afronta este compromiso con la clara consigna de sumar tres puntos frente a su afición para consolidarse en los puestos de vanguardia de la tabla y dar un paso firme hacia la clasificación a la Final Four del certamen continental.

La 'Roja' saltará al campo con la premisa de adueñarse de la posesión del balón e imponer una alta intensidad en la circulación en territorio rival. Apoyada en la juventud y el talento dinámico de sus atacantes por las bandas, la escuadra local buscará abrir grietas en el cerrojo defensivo de un equipo visitante que destaca por su orden táctico y fortaleza física en los duelos individuales.

España se mide ante República Checa por la UEFA Nations League

Por su parte, República Checa llega a esta cita dispuesta a complicar las aspiraciones del conjunto local mediante un esquema replegado y transiciones veloces tras recuperación. El cuadro visitante apelará al juego aéreo y a las jugadas a balón parado como sus principales armas ofensivas, en un choque que promete máxima exigencia estratégica de principio a fin.