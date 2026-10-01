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ALERTA MÁXIMA para inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: así funcionan las DETENCIONES EXPRÉS de ICE bajo la "regla de los 90 segundos"

La "regla de los 90 segundos" alude a la rapidez de algunas detenciones de ICE en Estados Unidos. ¿Qué pueden hacer los familiares después de un arresto?

María Zapata
La "regla de los 90 segundos de ICE" describe la rapidez de algunos operativos de arresto de la agencia.
La "regla de los 90 segundos de ICE" describe la rapidez de algunos operativos de arresto de la agencia. | Composición: María Zapata | Líbero
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La llamada "regla de los 90 segundos" comenzó a utilizarse para describir la rapidez de algunas detenciones de ICE contra inmigrantes en Estados Unidos. Según Telemundo Atlanta, el concepto hace referencia a operativos en los que los agentes identifican a una persona, comunican el arresto y realizan el traslado en aproximadamente un minuto y medio, incluso en lugares cotidianos como centros de trabajo, taquerías y estaciones de servicio.

ICE prevé contratar 5.000 nuevos agentes para acelerar las deportaciones impulsadas por Trump.

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La "regla de los 90 segundos": ¿cómo funcionan las detenciones exprés de ICE en Estados Unidos?

La expresión "regla de los 90 segundos" no corresponde a una norma oficial publicada por ICE ni por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Telemundo Atlanta explica que se trata de un término utilizado por abogados y defensores de los derechos civiles para describir la rapidez de determinados operativos migratorios.

"El concepto alude a una modalidad operativa en la que los agentes federales abordan a una persona, confirman su identidad, comunican la detención y la trasladan en aproximadamente un minuto y medio", señala Telemundo Atlanta.

De acuerdo con reportes citados por el medio, estas acciones buscan realizar los arrestos de manera rápida y discreta. La intención sería reducir el tiempo disponible para que familiares, vecinos o testigos intervengan o graben el procedimiento.

Para los inmigrantes en Estados Unidos, es importante distinguir entre una detención y una deportación. Un arresto de ICE no significa necesariamente que la persona será expulsada de inmediato del país. Si un inmigrante tiene una solicitud de asilo u otro proceso migratorio pendiente, puede contar con vías legales para defender su caso ante un tribunal.

¿Qué hacer si ICE detiene a un inmigrante o familiar?

Los inmigrantes indocumentados y sus familias deben conocer qué información puede ser útil después de un arresto. La rapidez del operativo no elimina los derechos que correspondan a la persona detenida, incluido el derecho a permanecer en silencio y solicitar asistencia legal. Ante una detención, los familiares pueden seguir estos pasos:

  • Mantener la calma: evitar confrontaciones o acciones que puedan poner en riesgo a la persona detenida o a terceros.
  • Reunir sus datos: tener a la mano el nombre completo, fecha y país de nacimiento y, si se conoce, el número de registro de extranjero (A-Number).
  • Buscar al detenido: utilizar el Localizador de Detenidos en Línea de ICE para verificar dónde se encuentra. La información puede tardar en actualizarse.
  • Buscar asesoría legal: contactar a un abogado de inmigración o a una organización especializada en asistencia a inmigrantes.

Por ello, si un familiar figura entre los detenidos por ICE, contar con sus datos personales y asesoría legal puede facilitar su búsqueda y ayudar a determinar los siguientes pasos del proceso migratorio.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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