- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cristal vs ADT
- Dinamarca vs Portugal
- Alianza Lima
- Universitario
- Acumulado Liga 1
- Tabla Clausura
- Liga 2
ALERTA MÁXIMA para inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: así funcionan las DETENCIONES EXPRÉS de ICE bajo la "regla de los 90 segundos"
La "regla de los 90 segundos" alude a la rapidez de algunas detenciones de ICE en Estados Unidos. ¿Qué pueden hacer los familiares después de un arresto?
La llamada "regla de los 90 segundos" comenzó a utilizarse para describir la rapidez de algunas detenciones de ICE contra inmigrantes en Estados Unidos. Según Telemundo Atlanta, el concepto hace referencia a operativos en los que los agentes identifican a una persona, comunican el arresto y realizan el traslado en aproximadamente un minuto y medio, incluso en lugares cotidianos como centros de trabajo, taquerías y estaciones de servicio.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE toma FIRME ACCIÓN para ACELERAR la campaña de deportaciones de Trump
La "regla de los 90 segundos": ¿cómo funcionan las detenciones exprés de ICE en Estados Unidos?
La expresión "regla de los 90 segundos" no corresponde a una norma oficial publicada por ICE ni por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Telemundo Atlanta explica que se trata de un término utilizado por abogados y defensores de los derechos civiles para describir la rapidez de determinados operativos migratorios.
"El concepto alude a una modalidad operativa en la que los agentes federales abordan a una persona, confirman su identidad, comunican la detención y la trasladan en aproximadamente un minuto y medio", señala Telemundo Atlanta.
De acuerdo con reportes citados por el medio, estas acciones buscan realizar los arrestos de manera rápida y discreta. La intención sería reducir el tiempo disponible para que familiares, vecinos o testigos intervengan o graben el procedimiento.
Para los inmigrantes en Estados Unidos, es importante distinguir entre una detención y una deportación. Un arresto de ICE no significa necesariamente que la persona será expulsada de inmediato del país. Si un inmigrante tiene una solicitud de asilo u otro proceso migratorio pendiente, puede contar con vías legales para defender su caso ante un tribunal.
¿Qué hacer si ICE detiene a un inmigrante o familiar?
Los inmigrantes indocumentados y sus familias deben conocer qué información puede ser útil después de un arresto. La rapidez del operativo no elimina los derechos que correspondan a la persona detenida, incluido el derecho a permanecer en silencio y solicitar asistencia legal. Ante una detención, los familiares pueden seguir estos pasos:
- Mantener la calma: evitar confrontaciones o acciones que puedan poner en riesgo a la persona detenida o a terceros.
- Reunir sus datos: tener a la mano el nombre completo, fecha y país de nacimiento y, si se conoce, el número de registro de extranjero (A-Number).
- Buscar al detenido: utilizar el Localizador de Detenidos en Línea de ICE para verificar dónde se encuentra. La información puede tardar en actualizarse.
- Buscar asesoría legal: contactar a un abogado de inmigración o a una organización especializada en asistencia a inmigrantes.
Por ello, si un familiar figura entre los detenidos por ICE, contar con sus datos personales y asesoría legal puede facilitar su búsqueda y ayudar a determinar los siguientes pasos del proceso migratorio.
- 1
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE toma FIRME ACCIÓN para ACELERAR la campaña de deportaciones de Trump
- 2
MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: Seguridad Nacional NIEGA que solo arreste a este grupo específico de extranjeros
- 3
ALERTA MÁXIMA en un Walmart de Staunton: un agente mató a un hombre de 39 años durante un altercado, ¿qué captó la cámara corporal?
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90