ALERTA MÁXIMA para inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: así funcionan las DETENCIONES EXPRÉS de ICE bajo la "regla de los 90 segundos"

La llamada "regla de los 90 segundos" comenzó a utilizarse para describir la rapidez de algunas detenciones de ICE contra inmigrantes en Estados Unidos. Según Telemundo Atlanta, el concepto hace referencia a operativos en los que los agentes identifican a una persona, comunican el arresto y realizan el traslado en aproximadamente un minuto y medio, incluso en lugares cotidianos como centros de trabajo, taquerías y estaciones de servicio.

La "regla de los 90 segundos": ¿cómo funcionan las detenciones exprés de ICE en Estados Unidos?

La expresión "regla de los 90 segundos" no corresponde a una norma oficial publicada por ICE ni por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Telemundo Atlanta explica que se trata de un término utilizado por abogados y defensores de los derechos civiles para describir la rapidez de determinados operativos migratorios.

"El concepto alude a una modalidad operativa en la que los agentes federales abordan a una persona, confirman su identidad, comunican la detención y la trasladan en aproximadamente un minuto y medio", señala Telemundo Atlanta.

De acuerdo con reportes citados por el medio, estas acciones buscan realizar los arrestos de manera rápida y discreta. La intención sería reducir el tiempo disponible para que familiares, vecinos o testigos intervengan o graben el procedimiento.

Para los inmigrantes en Estados Unidos, es importante distinguir entre una detención y una deportación. Un arresto de ICE no significa necesariamente que la persona será expulsada de inmediato del país. Si un inmigrante tiene una solicitud de asilo u otro proceso migratorio pendiente, puede contar con vías legales para defender su caso ante un tribunal.

¿Qué hacer si ICE detiene a un inmigrante o familiar?

Los inmigrantes indocumentados y sus familias deben conocer qué información puede ser útil después de un arresto. La rapidez del operativo no elimina los derechos que correspondan a la persona detenida, incluido el derecho a permanecer en silencio y solicitar asistencia legal. Ante una detención, los familiares pueden seguir estos pasos:

Mantener la calma : evitar confrontaciones o acciones que puedan poner en riesgo a la persona detenida o a terceros.

: evitar confrontaciones o acciones que puedan poner en riesgo a la persona detenida o a terceros. Reunir sus datos : tener a la mano el nombre completo, fecha y país de nacimiento y, si se conoce, el número de registro de extranjero (A-Number).

: tener a la mano el nombre completo, fecha y país de nacimiento y, si se conoce, el número de registro de extranjero (A-Number). Buscar al detenido : utilizar el Localizador de Detenidos en Línea de ICE para verificar dónde se encuentra. La información puede tardar en actualizarse.

: utilizar el Localizador de Detenidos en Línea de ICE para verificar dónde se encuentra. La información puede tardar en actualizarse. Buscar asesoría legal: contactar a un abogado de inmigración o a una organización especializada en asistencia a inmigrantes.

Por ello, si un familiar figura entre los detenidos por ICE, contar con sus datos personales y asesoría legal puede facilitar su búsqueda y ayudar a determinar los siguientes pasos del proceso migratorio.