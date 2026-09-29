ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: esto se sabe sobre las CONSECUENCIAS de las redadas de ICE en las empacadoras de Kansas

Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) han generado preocupación entre las comunidades de Kansas, Texas y Oklahoma. El temor a posibles detenciones estaría llevando a algunos trabajadores a no acudir a sus empleos, mientras empresas y organizaciones reportan un aumento del ausentismo, particularmente en sectores vinculados con la industria alimentaria y ganadera.

Redadas de ICE provocan ausentismo laboral en empacadoras de Kansas

De acuerdo con información de N+ Univision, los operativos comenzaron en Garden City, Liberal y Dodge City, en el suroeste de Kansas, y posteriormente se extendieron a otras localidades, entre ellas Great Bend y Scott City.

Las acciones de ICE han generado repercusiones en corrales de engorda, plantas procesadoras de lácteos, empresas dedicadas al procesamiento de alimentos y granos, así como en centros de transporte. Grupos comunitarios y representantes de la industria señalan que el temor entre los trabajadores comienza a afectar la actividad laboral.

Scarlett Mabinger, vicepresidenta de comunicaciones de la Kansas Livestock Association, dijo que la organización recibió varias llamadas de sus integrantes para informar sobre un incremento en el ausentismo laboral. Según explicó, el aumento se produjo después de una mayor presencia de agentes federales de inmigración en la región durante esta semana.

La situación mantiene bajo presión a distintas industrias de Kansas, donde la participación de trabajadores inmigrantes es relevante para actividades relacionadas con la producción y el procesamiento de alimentos.

Inmigrantes en Estados Unidos enfrentan temor e incertidumbre

El impacto de las operaciones no se limita a los inmigrantes indocumentados. Alejandro Rangel-Lopez, activista comunitario de New Frontiers, explicó a N+ Univision que existe preocupación entre los residentes de las zonas afectadas, incluidos ciudadanos estadounidenses que tienen familiares sin documentos migratorios.

El activista también ha experimentado de manera directa las consecuencias de estos operativos. Según contó, su madrina fue detenida por ICE y, conforme a la información que recibió, sería trasladada inicialmente a Des Moines, Iowa, y luego a California para continuar con su proceso. Situaciones como esta han incrementado la incertidumbre entre las familias, particularmente entre aquellas que enfrentan dificultades para conocer el paradero de sus seres queridos tras una detención.

Mientras continúan las operaciones, las comunidades de Kansas permanecen atentas ante una posible expansión de las acciones migratorias. Para los trabajadores y sus familias, el temor a una detención ha comenzado a generar consecuencias que van más allá del ámbito migratorio y afectan también el empleo y la actividad económica local.