Alineaciones Perú vs México: el potente once de Mano Menezes para el amistoso de fecha FIFA

Tras la dura goleada por 4-1 ante Estados Unidos, la selección peruana de fútbol buscará reponerse en su próximo amistoso por fecha FIFA ante su similar de México. Consciente de que debe limpiar la imagen de la 'Bicolor', el profesor Mano Menezes evalúa algunas variantes para enfrentar al conjunto 'Tricolor'. En ese sentido, en esta nota te brindamos las posibles alineaciones de ambas escuadras para el partido que promete emociones de principio a fin.

Posible alineación de la selección peruana

Pedro Gallese; Oliver Sonne; Renzo Garcés; Erick Noriega; Marcos López; Wilder Cartagena; Yoshimar Yotún; André Carrillo; Jhonny Vidales; Jairo Vélez y Gianluca Lapadula .

Para este partido, Mano Menezes apostaría por Erick Noriega desde el arranque, en esta ocasión como defensa central. El 'Samurai' se perfila como titular tras ser relegado a la banca de suplentes ante los norteamericanos para que el estratega pueda observar a nuevos elementos. No obstante, la goleada a manos de los estadounidenses obligaría a que la 'Bicolor' recurra a uno de sus 'fijos'.

Otro jugador que suena fuerte para iniciar las acciones en Nueva Jersey es André Carrillo. La 'Culebra' quedó descartado del partido anterior debido a un pequeño desgarro y, de no presentar molestias en el entrenamiento de hoy, podría meterse al once.

André Carrillo y Erick Noriega se perfilan como titulares ante México

Posible alineación de México

Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira; Obed Vargas, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Armando González e Hirving Lozano.

En esta ocasión, 'Rafa' Márquez movería algunas piezas con respecto al partido ante Colombia. El estratega del 'Tri' apostaría por el regreso de César Montes al once inicial, quien se perdió el duelo ante los 'cafeteros' por lesión. De igual forma, jugadores como Gilberto Mora, Israel Reyes y Luis Chávez también esperarían su oportunidad en el banco de suplentes.

¿Cuándo juegan Perú y México?

Vale precisar que ambas escuadras medirán fuerzas este martes 29 de septiembre a las 8.00 p. m. en el Sports Illustrated Stadium ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos.