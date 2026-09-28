Liga Femenina 2026: así quedaron las llaves por los playoffs del Torneo Clausura

Culminó la fase regular del Torneo Clausura en la Liga Femenina 2026 y ya quedaron definidos los seis clubes que pelearán por levantar el trofeo de la temporada. Alianza Lima y Universitario de Deportes sellaron su boleto de forma directa a las semifinales tras finalizar en lo más alto de la tabla, mientras que los cuatro cuadros restantes deberán disputar la ronda de cuartos de final para mantener intacta la ilusión del título.

En esta fase de eliminación directa, los cruces se jugarán a partido único para determinar a los dos semifinalistas restantes. Sporting Cristal medirá fuerzas ante Atlético Andahuaylas en la capital, mientras que Melgar recibirá a Carlos A. Mannucci en Arequipa. Dos llaves electrizantes donde no hay margen de error y el vencedor obtendrá el acceso directo a la ronda de los cuatro mejores.

Cabe señalar que Alianza Lima llega a esta instancia con el objetivo claro de conseguir el tricampeonato nacional. Las blanquiazules completaron una fase regular impecable al ganar absolutamente todos sus partidos, incluyendo el clásico disputado en el Estadio Monumental. Gracias a estos números, en caso de instalarse en la gran final del Clausura, la escuadra íntima asegurará el derecho de cerrar la llave decisiva en condición de local ante su afición.

Así quedaron las llaves de la Liga Femenina 2026

El escenario del torneo contempla un panorama de alta expectativa para la definición del campeonato. Si Universitario de Deportes conquista el Clausura, se proclamará automáticamente campeón nacional 2026 al haber obtenido previamente el Torneo Apertura. Sin embargo, si cualquier otro equipo logra consagrarse en este segundo certamen del año, la temporada se definirá en una emocionante final nacional ida y vuelta.

Antes de dar paso a los encuentros de eliminación directa, el torneo local entrará en un receso programado. Esta pausa se debe a la participación de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores Femenina, certamen internacional en el que la escuadra crema representará al fútbol peruano antes de retomar la apasionante definición por el título de la Liga Femenina.