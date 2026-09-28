¿André Carrillo reaparecerá en el Perú vs México? Lo último sobre su recuperación

La selección peruana de fútbol se alista para afrontar su segundo partido amistoso por fecha FIFA ante su similar de México y el técnico Mano Menezes ya bosqueja el posible once que iniciará las acciones ante el 'Tri'. En ese sentido, crece la incertidumbre sobre la posibilidad de que André Carrillo reaparezca en la 'Bicolor'. En esta nota te contamos cómo va la recuperación de la 'Culebra' y si podrá llegar al duelo de este martes.

¿André Carrillo jugará ante México?

Según información de la periodista Ana Lucía Rodríguez, el futbolista del Corinthians será evaluado hoy por el comando técnico de la selección y, en base a cómo responda a los entrenamientos, Mano Menezes decidirá si jugará o no el partido ante el conjunto mexicano. Recordemos que Carrillo se perdió el partido frente a los estadounidenses como medida de precaución por un pequeño desgarro que arrastró durante las últimas semanas.

"Hoy se podría saber si es que finalmente Carrillo podría llegar a mañana. Hoy lo van a probar (en los entrenamientos) y Mano Menezes verá si puede llegar al partido", informó 'Analú' desde Estados Unidos para el programa 'Hablemos de MAX'.

André Carrillo podría reaparecer en el amistoso ante México

Erick Noriega se perfila como titular

Otra de las principales novedades en el once de Perú sería la incorporación de Erick Noriega en la zaga central. El 'Samurái' sería una de las principales apuestas de Menezes para buscar la victoria ante el conjunto dirigido por Rafa Márquez.

"Lo de Noriega es una posibilidad también. Yo creo que Noriega tiene muchas posibilidades de arrancar mañana y seguramente algunos cambios hará Mano, no creo que en su totalidad, pero seguramente habrá algunas variantes", añadió.

Así, Mano Menezes todavía mantiene algunas dudas por resolver antes del Perú vs. México, especialmente en cuanto a la presencia de André Carrillo. Mientras se espera conocer la evolución de la 'Culebra', Erick Noriega aparece como una de las principales alternativas para iniciar el encuentro, en un partido donde la 'Bicolor' buscará mostrar una mejor versión tras la dura derrota ante Estados Unidos.