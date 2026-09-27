Canal confirmado para ver Perú vs México por amistoso internacional de fecha FIFA

La selección peruana se medirá ante México en su segundo amistoso internacional de la fecha FIFA desde el Sports Illustrated Stadium. Por ello, revisa aquí el canal confirmado para seguir este atractivo encuentro que despierta la ilusión de los aficionados peruanos y mexicanos.

¿Dónde ver Perú vs. México en VIVO?

En territorio peruano, el amistoso podrá verse en vivo a través de América Televisión, señal que transmitirá el encuentro por televisión abierta. Asimismo, los seguidores de la selección tendrán la opción de seguir las acciones mediante la plataforma de streaming América tvGO.

¿Cuándo juega Perú vs. México por la fecha FIFA?

Perú volverá a tener acción en esta fecha FIFA y enfrentará a México en un amistoso internacional que servirá como una nueva prueba para la selección nacional. El encuentro entre la Bicolor y el Tri está programado para este martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium, recinto ubicado en Estados Unidos y con capacidad para aproximadamente 25.000 espectadores.

Perú y México jugarán por amistoso internacional FIFA

¿A qué hora juega Perú vs. México?

El encuentro entre la Bicolor y el Tri podrá verse desde las 8.00 p. m. (hora peruana). A continuación, se detallan los horarios en otros países para que los hinchas nacionales no se pierdan este gran partido.

En Perú, Colombia y Ecuador: 8.00 p. m.

En México: 7.00 p. m.

En Bolivia, Venezuela y Chile: 9.00 p. m.

En Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10.00 p. m.

En España: 3.00 a. m. del 30 de septiembre.

Previa Perú vs México

Perú llegará a este compromiso con la necesidad de mostrar una reacción luego del duro resultado sufrido en su anterior presentación. La Bicolor perdió 4-1 frente a Estados Unidos, por lo que el enfrentamiento ante México representa una nueva oportunidad para corregir errores y dejar una mejor imagen en el segundo encuentro de la fecha FIFA.

México, en tanto, afrontará el amistoso como parte de su preparación para los próximos desafíos de la selección. El Tri viene de participar en el Mundial 2026 y buscará aprovechar este tipo de partidos para continuar evaluando alternativas y darle continuidad a su proyecto.