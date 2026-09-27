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Hora del Turquía vs Italia por la UEFA Nations League y canales para ver el partido
Italia y Turquía se enfrentarán en un emocionante partido de la Nations League. Ambos llegan tras perder en la primera jornada, por lo que en este duelo buscarán los tres puntos.
Dos de las selecciones que perdieron en la primera jornada de la Nations League se enfrentarán en un emocionante duelo. Italia enfrentará a Turquía en lo que será un duelo de alto voltaje por la fecha 2. El encuentro se disputará en el Atatürk Spor Kompleksi de Bursa este domingo 28 de setiembre. A continuación, conoce los horarios y canales de este encuentro para que no te lo pierdas.
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¿A qué hora juega Italia vs Turquía?
Para seguir este encuentro lo podrás hacer desde las 1.45 p. m. (hora peruana). A continuación, Diario Líbero te brinda los horarios para otros países.
- En Perú, Colombia y Ecuador: 1.45 p. m.
- En Bolivia, Venezuela y Chile: 2.45 p. m.
- En Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 3.45 p. m.
¿Dónde ver Italia vs Turquía?
El partido entre Italia y Turquía podrá seguirse en Perú a través de Disney+, plataforma encargada de transmitir en vivo todas las incidencias del encuentro que se disputará en territorio turco.
Italia contra Turquía se podrá seguir desde las 1.45 p.m.
Canales internacionales para ver Turquía vs Italia
- Argentina: Disney+
- Bolivia: Disney+
- Brasil: SporTV, Globoplay
- Chile: Disney+
- Colombia: Disney+
- Ecuador: Disney+
- Paraguay: Disney+
- Perú: Disney+
- Uruguay: Disney+
- Venezuela: Disney+
Historial de partidos entre Turquía vs Italia
Italia y Turquía volverán a enfrentarse con un historial reciente favorable a la Azzurra. En sus últimos cinco duelos, los azules ganaron tres veces y los otros dos partidos terminaron empatados; los turcos por su parte, aún no han conseguido imponerse en este periodo.
El antecedente más reciente fue el amistoso del 4 de junio de 2024, que terminó 0-0. Antes, Italia venció 3-2 en marzo de 2022 y también se impuso por 3-0 en la Eurocopa de 2021. Estos resultados anticipan un duelo exigente para Turquía, que buscará romper la racha, mientras Italia intentará mantener su dominio en los enfrentamientos directos.
¡Vamos al Circo!
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