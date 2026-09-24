ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en Estados Unidos: una persona fue DETENIDA por ICE en el TRIBUNAL de Meriden

Una persona fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Tribunal Superior de Meriden, Connecticut, el jueves, según confirmó la Rama Judicial del estado. El operativo, que ocurrió alrededor de la 1:00 p. m., generó tensión en el lugar cuando varios testigos reportaron que cerca de 10 agentes ingresaron al recinto y se llevaron a un hombre.

Detención de ICE en el tribunal de Meriden genera tensión entre inmigrantes en Estados Unidos

La Rama Judicial del estado emitió un comunicado en el que confirmó que los alguaciles recibieron una orden de deportación antes del procedimiento: "La Rama Judicial puede confirmar que ICE detuvo hoy a una persona en el tribunal de Meriden. Antes de la detención, los Servicios de Alguaciles Judiciales recibieron una Orden de Deportación que indicaba que la persona estaba sujeta a expulsión de Estados Unidosen virtud de una orden final dictada por un juez de inmigración. Estamos revisando la orden presentada para validar esta información y estamos examinando el video del incidente de hoy para garantizar que se haya cumplido la ley estatal de Connecticut".

Miguel Castro, de la Alianza por los Derechos de los Inmigrantes de Middlesex, señaló que la comunidad respondió rápidamente al ver la presencia de los agentes: "Recibimos una señal de que agentes de ICE estaban justo al otro lado de la calle del tribunal estatal, así que reunimos a una coalición y vinimos aquí". El exconcejal de Meriden grabó el momento en que alguaciles del tribunal aparentemente impidieron el acceso a algunos defensores, y en el video también se observa a una mujer caer al suelo, aunque no está claro si fue empujada o cayó por su cuenta.

Reacciones ante el operativo de ICE

Uno de los puntos que generó controversia fue el uso de cubrebocas por parte de los agentes dentro del tribunal, algo que contraviene la ley estatal a menos que lo apruebe el poder judicial. El video mostró que algunos agentes no llevaban cubrebocas, y el portavoz de la Rama Judicial no respondió cuando se le preguntó si ICE tenía autorización para usarlos.

A partir del 1 de octubre, una ley estatal prohíbe que ICE use cubrebocas mientras trabaja en cualquier lugar del estado, una normativa que actualmente está siendo impugnada en un tribunal federal. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha calificado anteriormente la ley como "despreciable" y "un intento flagrante de poner en peligro a los agentes".

El director de comunicaciones del gobernador Ned Lamont señaló que los videos son preocupantes y que la policía estatal ya está investigando: "Los informes iniciales y los videos de Meriden de hoy son preocupantes, y la policía estatal está investigando lo ocurrido. Los tribunales son fundamentales para la democracia y deben ser lugares de calma y seguridad. Por eso trabajamos con el presidente del Tribunal Supremo y con la legislatura para establecer normas sobre las actividades de control migratorio en un tribunal o cerca de él".

Por su parte, el aspirante republicano a gobernador, Ryan Fazio, no respondió a la solicitud de comentarios, aunque anteriormente ha expresado que el estado debería revertir su ley que limita la cooperación entre la policía estatal y las autoridades migratorias. La oficina del alcalde de Meriden, Kevin Scarpati, indicó que ni él ni la policía de la ciudad fueron informados de que ICE iba a acudir ni de a quién buscaban. Mientras tanto, los defensores trabajan para localizar al hombre arrestado y conocer su paradero actual.