Matías Di Benedetto reveló si hay problema entre los jugadores de Universitario y Cúper: "Se habla mucho"

La derrota por 4-0 ante Deportivo Garcilaso generó en Universitario de Deportes varios rumores de una mala relación entre los jugadores del club y el entrenador Héctor Cúper. Ante ello, Matías Di Benedetto fue entrevistado y salió al frente para revelar si realmente existe un problema.

Matías Di Benedetto reveló si existe conflicto entre los futbolistas de Universitario y Héctor Cúper

En conversación con la prensa, Di Benedetto fue preguntado sobre el momento que vive actualmente Universitario luego de caer 4-0 ante Garcilaso en Cusco y perder el liderato del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Asimismo, el argentino fue consultado sobre los rumores que afirman una mala relación entre el técnico Héctor Cúper y los jugadores de la escuadra crema, por lo que decidió revelar la verdad.

Matías Di Benedetto aseguró que no existen problemas entre los futbolistas de Universitario de Deportes con Cúper y afirmó que lo respaldan. Asimismo, el mismo defensor argentino aseguró que estos comentarios negativos siempre se dan y ya están acostumbrados.

"Sí obvio, todo bien. Nosotros estamos al margen de lo que se dice, estamos con el 'profe' (Héctor Cúper). En Universitario uno tiene que acostumbrarse a eso, a que se habla mucho del club y de lo que pasa", afirmó el defensor.

¿Cómo le va a Héctor Cúper en Universitario de Deportes?

Cúper se incorporó a Universitario en los últimos compromisos del Torneo Apertura, con la intención clara de asumir el mando del equipo en el Clausura. Desde su llegada al conjunto crema, el técnico argentino ha dirigido 14 partidos, en los que sumó 7 triunfos, 5 igualdades y 2 caídas. Aunque parte de la afición lo ha elogiado, también ha recibido duras críticas por algunos resultados obtenidos.