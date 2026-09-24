Jorge Araujo fue contundente sobre la interna que se vive en Universitario: "Decir poco"

Pese a que marcha segundo en el Torneo Clausura, Universitario de Deportes no atraviesa su mejor momento a nivel interno y le han caído muchas críticas a Héctor Cúper y su comando técnico. En ese sentido, a Jorge Araujo le consultaron sobre qué opinión le merece la actualidad del conjunto merengue, ya que hace unos meses él fue entrenador del plantel tras la salida de Javier Rabanal.

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Como se sabe, el popular 'Coco' dirigió de manera interina a la 'U' durante algunas semanas, hasta la llegada del estratega argentino. No obstante, ahora nuestro compatriota se encuentra al mando de Juan Pablo II y ha despertado la atención del fútbol peruano debido a que lleva cinco partidos sin perder en la Liga 1 2026. Desde su arribo a Chongoyape, el cuadro 'Papal' ha mostrado su mejor versión dentro del campo.

Por ello, en el programa 'Hablemos de MAX', vía L1 MAX, entrevistaron a Jorge Araujo y aprovecharon para consultarle sobre el presente de Universitario de Deportes en el Torneo Clausura 2026. “Por ética y profesionalismo, me corresponde hablar poco. Tengo gratitud hacia el club y los muchachos cuando me tocó dirigirlos, hubo compromiso total. Desde aquí hacerles una evaluación no aportaría mucho, pero sí creo que ellos tienen todo para ganar y alcanzar los objetivos que se han propuesto”, indicó.

De esta forma, el popular 'Coco' le deseó lo mejor a la 'U', pero no quiso entrometerse en los asuntos de la escuadra crema y simplemente le deseó lo mejor en la recta final de la Liga 1. Además, recordemos que actualmente el director técnico peruano tiene contrato con Juan Pablo II y sería poco profesional que se ponga a aconsejar a un rival directo o que profundice en su situación.

Trayectoria de Jorge Araujo

Estos han sido sus clubes: