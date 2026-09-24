La decisión que tomó Universitario para llegar revitalizado a la recta final del Torneo Clausura

La selección peruana disputará cuatro partidos en la fecha FIFA de septiembre y octubre, como preparación para los nuevos desafíos que se le aproximan. Por ello, el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 entró en receso y todos los clubes aprovechan para preparase de la mejor manera de cara a la recta final del certamen, como por ejemplo Universitario de Deportes. En ese sentido, se confirmó la contundente decisión del cuadro merengue.

PUEDES VER: Universitario tomó fuerte medida sobre Fabián Bustos tras rumores de su posible regreso

Recientemente, Alianza Lima anunció que se enfrentará a Palestino de Chile la próxima semana en el Estadio Alejandro Villanueva, con el objetivo de no perder el ritmo de competencia en esta pausa por la Bicolor. Además, está buscando otro oponente previo a que se reanude el campeonato nacional, aunque todavía no se ha filtrado mayor información al respecto.

Por ello, los hinchas de Universitario de Deportes comenzaron a preguntar si su club también disputará este tipo de compromisos para mantener el nivel y que Héctor Cúper logre reencontrarse con su idea de juego. Ante ello, como ya se había notificado, el periodista Gustavo Peralta aseguró que la ‘U’ no tendrá compromisos amistosos durante el receso por fecha FIFA y eso repercute directamente en el primer equipo.

Es decir, el cuadro merengue priorizó darle descanso a sus futbolistas para que lleguen totalmente revitalizados a la recta final del Torneo Clausura 2026, sobre todo para su siguiente partido que será ante Melgar en el Estadio Monumental de Lima, el próximo 10 de octubre a las 7.00 p. m. de Lima, Perú. Vale precisar que los de Ate son quienes más jugadores han aportado a la selección peruana, por lo que se espera los elementos vuelvan al 100% y sin desgaste para enfrentarse al 'Dominó'.

Universitario debe reponerse en el Torneo Clausura 2026.

Convocados de Universitario a la selección peruana

Estos son los cinco nominados: